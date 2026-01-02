РУ
    Где согреться в непогоду: в Костанайской области определены пункты обогрева

    В Костанайской области на период неблагоприятных погодных условий определены пункты обогрева. Они будут задействованы в городах и районах региона для помощи населению, водителям и пассажирам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    трасса ночью, патруль, дороги
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Наибольшее количество пунктов обогрева сосредоточено в областном центре. В Костанае действуют пять пунктов обогрева, рассчитанные в общей сложности на 2 тысячи койко-мест. Они расположены по следующим адресам:

    гостиничный комплекс «Целинный» — ул. Байтурсынова, 95;

    гостиничный комплекс «Остров» — ул. Камшат Доненбаевой, 51;

    гостиничный комплекс «Поместье» — ул. Камшат Доненбаевой, 55;

    Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева — пр. Абая, 11;

    управление образования акимата Костанайской области — ул. Гоголя, 75.

    В городе Рудном функционируют четыре пункта обогрева общей вместимостью 500 мест. Они размещены в Центре досуга «Орбита», ДСНТ «Алые паруса», Молодёжном ресурсном центре, а также в Доме культуры «Юность» посёлка Качар.

    На территории Костанайского района развернуты 27 пунктов обогрева. Они открыты на базе школ, домов культуры, спортивных объектов и административных зданий в городе Тобыл и сельских населённых пунктах района.

    Кроме того, пункты обогрева предусмотрены и в других городах и районах области. В частности, они действуют в Аркалыке, Лисаковске, Житикаре, а также в Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Денисовском, Карабалыкском, Карасуском, Наурзумском, Узункольском, Федоровском, Мендыкаринском, Сарыкольском районах и вдоль республиканских и областных автодорог — на базе дорожно-эксплуатационных пунктов.

    Всего по Костанайской области в готовности находятся 258 пунктов обогрева, рассчитанные более чем на 14,6 тысячи койко-мест. В случае ухудшения погодных условий они будут задействованы для оказания помощи водителям, пассажирам и жителям населённых пунктов.

    Какая погода ожидает казахстанцев в первый день нового года, читайте здесь.

