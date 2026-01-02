Где согреться в непогоду: в Костанайской области определены пункты обогрева

Наибольшее количество пунктов обогрева сосредоточено в областном центре. В Костанае действуют пять пунктов обогрева, рассчитанные в общей сложности на 2 тысячи койко-мест. Они расположены по следующим адресам:

гостиничный комплекс «Целинный» — ул. Байтурсынова, 95;



гостиничный комплекс «Остров» — ул. Камшат Доненбаевой, 51;



гостиничный комплекс «Поместье» — ул. Камшат Доненбаевой, 55;



Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева — пр. Абая, 11;



управление образования акимата Костанайской области — ул. Гоголя, 75.

В городе Рудном функционируют четыре пункта обогрева общей вместимостью 500 мест. Они размещены в Центре досуга «Орбита», ДСНТ «Алые паруса», Молодёжном ресурсном центре, а также в Доме культуры «Юность» посёлка Качар.

На территории Костанайского района развернуты 27 пунктов обогрева. Они открыты на базе школ, домов культуры, спортивных объектов и административных зданий в городе Тобыл и сельских населённых пунктах района.

Кроме того, пункты обогрева предусмотрены и в других городах и районах области. В частности, они действуют в Аркалыке, Лисаковске, Житикаре, а также в Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Денисовском, Карабалыкском, Карасуском, Наурзумском, Узункольском, Федоровском, Мендыкаринском, Сарыкольском районах и вдоль республиканских и областных автодорог — на базе дорожно-эксплуатационных пунктов.

Всего по Костанайской области в готовности находятся 258 пунктов обогрева, рассчитанные более чем на 14,6 тысячи койко-мест. В случае ухудшения погодных условий они будут задействованы для оказания помощи водителям, пассажирам и жителям населённых пунктов.

