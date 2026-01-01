РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:30, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Туман, гололед и усиление ветра ожидаются в регионах Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Астана, непогода, гололед
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на северо-западе-сильный снег, на юго-западе, юге и юго-востоке страны-осадки, на юго-востоке-сильные осадки (дождь, снег).

    По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

    Напомним, в 16 областях республики, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент объявили штормовое предупреждение на четверг, 1 января. 

    Теги:
    Погода Казгидромет
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают