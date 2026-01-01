Туман, гололед и усиление ветра ожидаются в регионах Казахстана

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на северо-западе-сильный снег, на юго-западе, юге и юго-востоке страны-осадки, на юго-востоке-сильные осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

Напомним, в 16 областях республики, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент объявили штормовое предупреждение на четверг, 1 января.