06:30, 01 Январь 2026 | GMT +5
Туман, гололед и усиление ветра ожидаются в регионах Казахстана
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на северо-западе-сильный снег, на юго-западе, юге и юго-востоке страны-осадки, на юго-востоке-сильные осадки (дождь, снег).
По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.
Напомним, в 16 областях республики, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент объявили штормовое предупреждение на четверг, 1 января.