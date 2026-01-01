Снег и метель ожидаются 1 января в Казахстане

В Астане ожидаются ночью снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидается туман. Временами ожидается на дорогах гололедица.

В Шымкенте ожидается временами туман.

На севере, западе, в центре области Абай ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный ночью на юге, востоке, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются снег, метель. На севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается снег, гололед, низовая метель, днем на западе области сильный снег. На западе, в центре области туман. Ветер южный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. г. Тараз: 01 января временами ожидаются туман, гололед.

На севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью порывы 15-20, на севере, в центре области временами 23, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, на дорогах гололедица. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на западе области небольшой снег, метель. На западе юге области ожидается туман. Ветер южный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере области 15-18 м/с.