    08:25, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Четыре официальных места для крещенских купаний подготовили в Жамбылской области

    К празднику Крещения определены официальные локации для купания, две из которых будут расположены в Таразе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крещенские купания в Алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Как сообщили в местных исполнительных органах, в областном центре купания пройдут на левом берегу моста через реку Талас в районе жилых массивов Қызыл Жұлдыз и Қарасай, а также в районе моста через реку Аса в направлении автодороги к фосфорному заводу «Жаңа Жамбыл».

    Еще два места для купания организованы в районах, один — приближенный к областному центру — у источника «Әулие бастау», расположенного вдоль автодороги Каратау-Жанатас, и у источника «Ақбұлақ» в городе Жанатас Сарысуского района по улице Ш. Смаханулы.

    Как и всегда на всех обозначенных местах будут дежурить спасатели, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, медицинские работники и сотрудники полиции.

    В ДЧС напоминают жителям и гостям области о необходимости соблюдения мер безопасности. Специалисты рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, предварительно разогреть тело, а также погружаться в воду исключительно в присутствии спасателей и врачей. После купания советуют вытереться сухим полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячий чай.

    В ночь с 18 на 19 января в температура воздуха в районах купания может опуститься до -8°C. Синоптики обещают пасмурную погоду и туман.

    Ранее сообщалось, что места для купания определены в Астане, Алматы, Шымкенте, области Жетысу.

    Крещенские купания Регионы Казахстана Религия Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
