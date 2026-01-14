РУ
    15:51, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Где официально разрешены крещенские купания в Шымкенте и Туркестанской области

    В ночь с 18 на 19 января крещенские купания на юге страны пройдут при усиленных мерах безопасности. Экстренные службы заранее определили официальные места для погружений и предупреждают, что купание в необорудованных водоемах опасно и может закончиться трагедией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    крещение
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В период празднования Крещения Господня в Шымкенте и Туркестанской области традиционно ожидается наплыв желающих окунуться в холодную воду. Чтобы снизить риски и избежать несчастных случаев, департаменты по чрезвычайным ситуациям перевели работу в усиленный режим и призвали жителей строго соблюдать правила безопасности.

    В Шымкенте определены пять разрешенных мест для купаний. Главной площадкой станет исток реки Кошкарата в Аль-Фарабийском районе. Родниковую воду здесь считают целебной круглый год, поэтому именно здесь ежегодно собирается наибольшее число участников крещенских купаний.

    Часть жителей Шымкента по традиции отправляется в Туркестанскую область, где купание также разрешено исключительно в подготовленных и охраняемых местах:

    • родниковая купель на территории храма в честь Великомученика Георгия Победоносца в селе Коксайек (бывшая Георгиевка) Толебийского района;
    • участок вдоль реки Сырдарья в городе Шардаре — на территории спасательного подразделения по улице Турысбекова.

    Во всех официальных точках заранее подготовили безопасные подходы к воде, выставили ограничительные знаки и организовали дежурство экстренных служб.

    — Мы настоятельно призываем жителей и гостей региона совершать крещенские купания только в специально оборудованных местах. Погружения в неподготовленных и несанкционированных водоемах строго запрещены. Это вопрос жизни и здоровья. Только при присутствии специалистов можно оперативно оказать медицинскую помощь и провести спасательные работы, — подчеркивают спасатели.

    Кто будет следить за безопасностью

    Экстренные службы будут работать с 18 января с 17:00 до 19 января до 13:00, чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

    В Шымкенте к обеспечению безопасности привлекут 10 сотрудников ДЧС и две единицы техники.

    В Туркестанской области, по данным ДЧС, организуют круглосуточные дежурства:

    • спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС — 10 сотрудников и две единицы техники;
    • сотрудников районной патрульной полиции — шесть сотрудников и две единицы техники;
    • бригад скорой медицинской помощи — шесть сотрудников и две единицы техники.

    За нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 412 КоАП РК нарушителям грозит штраф 7 МРП — 30 275 тенге в 2026 году.

    В случае чрезвычайной ситуации экстренные службы просят незамедлительно звонить по номерам 112 или 101 с мобильного телефона.

    Погода добавит риска

    По данным синоптиков, 18–19 января в Туркестанской области ожидается понижение температуры. Днем синоптики прогнозируют 0…−5 градусов, ночью −5…−10, при порывистом ветре 15–20 м/с. Такие погодные условия значительно повышают риск переохлаждения, травм и обморожений.

    В ДЧС подчеркивают, что даже при внешне спокойной погоде купание в холодной воде остается серьезным стрессом для организма, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

    Спасатели напоминают основные правила безопасности:

    • запрещено купание в неустановленных и необорудованных местах;
    • нельзя заходить в воду без контроля спасателей и медиков;
    • детям запрещено купаться без присмотра взрослых;
    • употребление алкоголя до и во время купания строго запрещено;
    • рекомендуется поесть за 2–3 часа до погружения, исключив спиртное;
    • перед погружением необходимо сделать разминку и согреть тело;
    • к проруби следует подходить в нескользкой и удобной обуви;
    • находиться в воде не более 30 секунд;
    • после погружения нужно вытереться насухо, надеть сухую одежду и выпить горячий чай из термоса.

    При простудных заболеваниях и обострении хронических болезней купание в холодной воде категорически запрещено.

    Что говорит церковь

    Священнослужители подчеркивают, что купание в проруби — народная традиция, а не церковное таинство. Оно не заменяет исповедь и не является обязательным обрядом. Церковь призывает верующих сосредоточиться на духовной стороне праздника — посетить богослужения, причаститься, набрать освященной воды, примириться с близкими и помочь нуждающимся.

    Экстренные службы и духовенство сходятся в одном, что к крещенским купаниям нужно относиться осознанно, чтобы праздник не обернулся трагедией.

    Ранее были названы места и время проведения крещенских купаний в Астане и Карагандинской области.

    Крещенские купания Туркестанская область Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
