Где официально разрешены крещенские купания в Шымкенте и Туркестанской области

В период празднования Крещения Господня в Шымкенте и Туркестанской области традиционно ожидается наплыв желающих окунуться в холодную воду. Чтобы снизить риски и избежать несчастных случаев, департаменты по чрезвычайным ситуациям перевели работу в усиленный режим и призвали жителей строго соблюдать правила безопасности.

В Шымкенте определены пять разрешенных мест для купаний. Главной площадкой станет исток реки Кошкарата в Аль-Фарабийском районе. Родниковую воду здесь считают целебной круглый год, поэтому именно здесь ежегодно собирается наибольшее число участников крещенских купаний.

Часть жителей Шымкента по традиции отправляется в Туркестанскую область, где купание также разрешено исключительно в подготовленных и охраняемых местах:

родниковая купель на территории храма в честь Великомученика Георгия Победоносца в селе Коксайек (бывшая Георгиевка) Толебийского района;

участок вдоль реки Сырдарья в городе Шардаре — на территории спасательного подразделения по улице Турысбекова.

Во всех официальных точках заранее подготовили безопасные подходы к воде, выставили ограничительные знаки и организовали дежурство экстренных служб.

— Мы настоятельно призываем жителей и гостей региона совершать крещенские купания только в специально оборудованных местах. Погружения в неподготовленных и несанкционированных водоемах строго запрещены. Это вопрос жизни и здоровья. Только при присутствии специалистов можно оперативно оказать медицинскую помощь и провести спасательные работы, — подчеркивают спасатели.

Кто будет следить за безопасностью

Экстренные службы будут работать с 18 января с 17:00 до 19 января до 13:00, чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

В Шымкенте к обеспечению безопасности привлекут 10 сотрудников ДЧС и две единицы техники.

В Туркестанской области, по данным ДЧС, организуют круглосуточные дежурства:

спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС — 10 сотрудников и две единицы техники;

сотрудников районной патрульной полиции — шесть сотрудников и две единицы техники;

бригад скорой медицинской помощи — шесть сотрудников и две единицы техники.

За нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 412 КоАП РК нарушителям грозит штраф 7 МРП — 30 275 тенге в 2026 году.

В случае чрезвычайной ситуации экстренные службы просят незамедлительно звонить по номерам 112 или 101 с мобильного телефона.

Погода добавит риска

По данным синоптиков, 18–19 января в Туркестанской области ожидается понижение температуры. Днем синоптики прогнозируют 0…−5 градусов, ночью −5…−10, при порывистом ветре 15–20 м/с. Такие погодные условия значительно повышают риск переохлаждения, травм и обморожений.

В ДЧС подчеркивают, что даже при внешне спокойной погоде купание в холодной воде остается серьезным стрессом для организма, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Спасатели напоминают основные правила безопасности:

запрещено купание в неустановленных и необорудованных местах;

нельзя заходить в воду без контроля спасателей и медиков;

детям запрещено купаться без присмотра взрослых;

употребление алкоголя до и во время купания строго запрещено;

рекомендуется поесть за 2–3 часа до погружения, исключив спиртное;

перед погружением необходимо сделать разминку и согреть тело;

к проруби следует подходить в нескользкой и удобной обуви;

находиться в воде не более 30 секунд;

после погружения нужно вытереться насухо, надеть сухую одежду и выпить горячий чай из термоса.

При простудных заболеваниях и обострении хронических болезней купание в холодной воде категорически запрещено.

Что говорит церковь

Священнослужители подчеркивают, что купание в проруби — народная традиция, а не церковное таинство. Оно не заменяет исповедь и не является обязательным обрядом. Церковь призывает верующих сосредоточиться на духовной стороне праздника — посетить богослужения, причаститься, набрать освященной воды, примириться с близкими и помочь нуждающимся.

Экстренные службы и духовенство сходятся в одном, что к крещенским купаниям нужно относиться осознанно, чтобы праздник не обернулся трагедией.

