Где официально разрешены крещенские купания в Шымкенте и Туркестанской области
В ночь с 18 на 19 января крещенские купания на юге страны пройдут при усиленных мерах безопасности. Экстренные службы заранее определили официальные места для погружений и предупреждают, что купание в необорудованных водоемах опасно и может закончиться трагедией, передает корреспондент агентства Kazinform.
В период празднования Крещения Господня в Шымкенте и Туркестанской области традиционно ожидается наплыв желающих окунуться в холодную воду. Чтобы снизить риски и избежать несчастных случаев, департаменты по чрезвычайным ситуациям перевели работу в усиленный режим и призвали жителей строго соблюдать правила безопасности.
В Шымкенте определены пять разрешенных мест для купаний. Главной площадкой станет исток реки Кошкарата в Аль-Фарабийском районе. Родниковую воду здесь считают целебной круглый год, поэтому именно здесь ежегодно собирается наибольшее число участников крещенских купаний.
Часть жителей Шымкента по традиции отправляется в Туркестанскую область, где купание также разрешено исключительно в подготовленных и охраняемых местах:
- родниковая купель на территории храма в честь Великомученика Георгия Победоносца в селе Коксайек (бывшая Георгиевка) Толебийского района;
- участок вдоль реки Сырдарья в городе Шардаре — на территории спасательного подразделения по улице Турысбекова.
Во всех официальных точках заранее подготовили безопасные подходы к воде, выставили ограничительные знаки и организовали дежурство экстренных служб.
— Мы настоятельно призываем жителей и гостей региона совершать крещенские купания только в специально оборудованных местах. Погружения в неподготовленных и несанкционированных водоемах строго запрещены. Это вопрос жизни и здоровья. Только при присутствии специалистов можно оперативно оказать медицинскую помощь и провести спасательные работы, — подчеркивают спасатели.
Кто будет следить за безопасностью
Экстренные службы будут работать с 18 января с 17:00 до 19 января до 13:00, чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.
В Шымкенте к обеспечению безопасности привлекут 10 сотрудников ДЧС и две единицы техники.
В Туркестанской области, по данным ДЧС, организуют круглосуточные дежурства:
- спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС — 10 сотрудников и две единицы техники;
- сотрудников районной патрульной полиции — шесть сотрудников и две единицы техники;
- бригад скорой медицинской помощи — шесть сотрудников и две единицы техники.
За нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 412 КоАП РК нарушителям грозит штраф 7 МРП — 30 275 тенге в 2026 году.
В случае чрезвычайной ситуации экстренные службы просят незамедлительно звонить по номерам 112 или 101 с мобильного телефона.
Погода добавит риска
По данным синоптиков, 18–19 января в Туркестанской области ожидается понижение температуры. Днем синоптики прогнозируют 0…−5 градусов, ночью −5…−10, при порывистом ветре 15–20 м/с. Такие погодные условия значительно повышают риск переохлаждения, травм и обморожений.
В ДЧС подчеркивают, что даже при внешне спокойной погоде купание в холодной воде остается серьезным стрессом для организма, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Спасатели напоминают основные правила безопасности:
- запрещено купание в неустановленных и необорудованных местах;
- нельзя заходить в воду без контроля спасателей и медиков;
- детям запрещено купаться без присмотра взрослых;
- употребление алкоголя до и во время купания строго запрещено;
- рекомендуется поесть за 2–3 часа до погружения, исключив спиртное;
- перед погружением необходимо сделать разминку и согреть тело;
- к проруби следует подходить в нескользкой и удобной обуви;
- находиться в воде не более 30 секунд;
- после погружения нужно вытереться насухо, надеть сухую одежду и выпить горячий чай из термоса.
При простудных заболеваниях и обострении хронических болезней купание в холодной воде категорически запрещено.
Что говорит церковь
Священнослужители подчеркивают, что купание в проруби — народная традиция, а не церковное таинство. Оно не заменяет исповедь и не является обязательным обрядом. Церковь призывает верующих сосредоточиться на духовной стороне праздника — посетить богослужения, причаститься, набрать освященной воды, примириться с близкими и помочь нуждающимся.
Экстренные службы и духовенство сходятся в одном, что к крещенским купаниям нужно относиться осознанно, чтобы праздник не обернулся трагедией.
Ранее были названы места и время проведения крещенских купаний в Астане и Карагандинской области.