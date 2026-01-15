Сколько мест для крещенских купаний определили в Жетысу

По словам руководителя управления по делам религий области Жетысу Сагыныша Жанабая, по организации празднования Крещения утвержден специальный рабочий план мероприятий. Все места для омовений согласованы с экстренными и правоохранительными службами.

— В период празднования Крещения мы призываем жителей использовать только официально определённые места для омовения, не допускать купания детей без сопровождения взрослых и строго следовать указаниям спасательных служб и сотрудников полиции. При ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, — отметил руководитель ведомства.

Кроме того, для обеспечения безопасности в местах купаний будут задействованы более 90 сотрудников ДЧС.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, так как только на официальных точках и возможно своевременное оказание медицинской фпомощи и предотвращение травм и обморожений.

В ДЧС также напомнили, что зимние купания противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, а также беременным женщинам. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед погружением в воду.

Официально определённые места для крещенских купаний в области Жетысу:

Алакольский район — 3 места:

г. Ушарал, ул. Жамбыла, 110, река Тентек;

с. Кабанбай, река Шынжылы вдоль трассы Талдыкорган — Ушарал;

с. Токжайлау, река Орта Тентек.

Сарканский район — 3 места:

г. Саркан, река Саркан (в районе ГЭС по ул. Тайманова);

с. Тополевка Екиашинского сельского округа, река Бие Салмас;

Лепсинский сельский округ, река Лепси (район 5-го квартала).

Каратальский район — 2 места:

река Каратал вдоль трассы Талдыкорган — Мукыры (правый берег у моста);

г. Уштобе, ул. Турксиба, 12, купель на территории храма Архангела Михаила.

Ескельдинский район — 2 места:

с. Карабулак, ул. Оразбекова, 3, купель на территории православного храма;

с. Бактыбай, ул. Кабанбай батыра, возле дома № 117.

Панфиловский район — 1 место:

г. Жаркент, ул. Ш. Уалиханова, 109, купель на территории храма Пророка Божия Илии.

Кербулакский район — 1 место:

Шубарский сельский округ, река Кескентерек (в районе моста).

Город Текели — 1 место:

река Шажа, вблизи центра «Шапағат».

Город Талдыкорган — 1 место:

река Каратал, садоводческое общество «Қызылтас» (железный мост).

В Аксуском и Коксуском районах официально определённые места для купания не предусмотрены. В этих районах уполномоченными органами будут организованы рейдовые мероприятия.

Мониторинг соблюдения требований безопасности в период праздника будут осуществлять департаменты полиции, по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологического контроля, а также управления общественного развития и по делам религий области Жетысу.

