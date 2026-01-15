Сколько мест для крещенских купаний определили в Жетысу
В ночь с 18 на 19 января в области Жетысу официально отведено и оборудовано 14 мест для крещенских купаний, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам руководителя управления по делам религий области Жетысу Сагыныша Жанабая, по организации празднования Крещения утвержден специальный рабочий план мероприятий. Все места для омовений согласованы с экстренными и правоохранительными службами.
— В период празднования Крещения мы призываем жителей использовать только официально определённые места для омовения, не допускать купания детей без сопровождения взрослых и строго следовать указаниям спасательных служб и сотрудников полиции. При ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, — отметил руководитель ведомства.
Кроме того, для обеспечения безопасности в местах купаний будут задействованы более 90 сотрудников ДЧС.
Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, так как только на официальных точках и возможно своевременное оказание медицинской фпомощи и предотвращение травм и обморожений.
В ДЧС также напомнили, что зимние купания противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, а также беременным женщинам. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед погружением в воду.
Официально определённые места для крещенских купаний в области Жетысу:
Алакольский район — 3 места:
- г. Ушарал, ул. Жамбыла, 110, река Тентек;
- с. Кабанбай, река Шынжылы вдоль трассы Талдыкорган — Ушарал;
- с. Токжайлау, река Орта Тентек.
Сарканский район — 3 места:
- г. Саркан, река Саркан (в районе ГЭС по ул. Тайманова);
- с. Тополевка Екиашинского сельского округа, река Бие Салмас;
- Лепсинский сельский округ, река Лепси (район 5-го квартала).
Каратальский район — 2 места:
- река Каратал вдоль трассы Талдыкорган — Мукыры (правый берег у моста);
- г. Уштобе, ул. Турксиба, 12, купель на территории храма Архангела Михаила.
Ескельдинский район — 2 места:
- с. Карабулак, ул. Оразбекова, 3, купель на территории православного храма;
- с. Бактыбай, ул. Кабанбай батыра, возле дома № 117.
Панфиловский район — 1 место:
- г. Жаркент, ул. Ш. Уалиханова, 109, купель на территории храма Пророка Божия Илии.
Кербулакский район — 1 место:
- Шубарский сельский округ, река Кескентерек (в районе моста).
Город Текели — 1 место:
- река Шажа, вблизи центра «Шапағат».
Город Талдыкорган — 1 место:
- река Каратал, садоводческое общество «Қызылтас» (железный мост).
В Аксуском и Коксуском районах официально определённые места для купания не предусмотрены. В этих районах уполномоченными органами будут организованы рейдовые мероприятия.
Мониторинг соблюдения требований безопасности в период праздника будут осуществлять департаменты полиции, по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологического контроля, а также управления общественного развития и по делам религий области Жетысу.
