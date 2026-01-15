РУ
    Сколько мест для крещенских купаний определили в Жетысу

    В ночь с 18 на 19 января в области Жетысу официально отведено и оборудовано 14 мест для крещенских купаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    крещенские купания
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По словам руководителя управления по делам религий области Жетысу Сагыныша Жанабая, по организации празднования Крещения утвержден специальный рабочий план мероприятий. Все места для омовений согласованы с экстренными и правоохранительными службами.

    — В период празднования Крещения мы призываем жителей использовать только официально определённые места для омовения, не допускать купания детей без сопровождения взрослых и строго следовать указаниям спасательных служб и сотрудников полиции. При ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, — отметил руководитель ведомства.

    Кроме того, для обеспечения безопасности в местах купаний будут задействованы более 90 сотрудников ДЧС.

    Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, так как только на официальных точках и возможно своевременное оказание медицинской фпомощи и предотвращение травм и обморожений.

    В ДЧС также напомнили, что зимние купания противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, а также беременным женщинам. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед погружением в воду.

    Официально определённые места для крещенских купаний в области Жетысу:

    Алакольский район — 3 места:

    • г. Ушарал, ул. Жамбыла, 110, река Тентек;
    • с. Кабанбай, река Шынжылы вдоль трассы Талдыкорган — Ушарал;
    • с. Токжайлау, река Орта Тентек.

    Сарканский район — 3 места:

    • г. Саркан, река Саркан (в районе ГЭС по ул. Тайманова);
    • с. Тополевка Екиашинского сельского округа, река Бие Салмас;
    • Лепсинский сельский округ, река Лепси (район 5-го квартала).

    Каратальский район — 2 места:

    • река Каратал вдоль трассы Талдыкорган — Мукыры (правый берег у моста);
    • г. Уштобе, ул. Турксиба, 12, купель на территории храма Архангела Михаила.

    Ескельдинский район — 2 места:

    • с. Карабулак, ул. Оразбекова, 3, купель на территории православного храма;
    • с. Бактыбай, ул. Кабанбай батыра, возле дома № 117.

    Панфиловский район — 1 место:

    • г. Жаркент, ул. Ш. Уалиханова, 109, купель на территории храма Пророка Божия Илии.

    Кербулакский район — 1 место:

    • Шубарский сельский округ, река Кескентерек (в районе моста).

    Город Текели — 1 место:

    • река Шажа, вблизи центра «Шапағат».

    Город Талдыкорган — 1 место:

    • река Каратал, садоводческое общество «Қызылтас» (железный мост).

    В Аксуском и Коксуском районах официально определённые места для купания не предусмотрены. В этих районах уполномоченными органами будут организованы рейдовые мероприятия.

    Мониторинг соблюдения требований безопасности в период праздника будут осуществлять департаменты полиции, по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологического контроля, а также управления общественного развития и по делам религий области Жетысу.

    Напомним, ранее мы писали где официально разрешены крещенские купания в Шымкенте, Туркестанской области и в Астане.

