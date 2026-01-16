Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по трансформации КТЖ

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Талгата Алдыбергенова об итогах деятельности компании за 2025 год и планах на предстоящий период.

Президенту было доложено, что тарифный грузооборот вырос на 10% и составил 289 млрд тонно-километров. Объемы перевозок увеличены на 5,5% до 320 млн тонн. Экспортные перевозки превысили 89 млн тонн. Транзит грузов вырос более чем на 20% и составил 33 млн тонн.

Главе государства была представлена информация, что по введенным в эксплуатацию в 2025 году вторым путям на участке Достык — Мойынты перевезено 6 млн тонн грузов, или более 100 тыс. вагонов. Открыто рабочее движение по обводной линии железнодорожного узла станции Алматы.

Продолжается строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры. Общая протяженность проектов составляет 3 900 км.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в целях обеспечения безопасности, эффективности и прозрачности деятельности компании на всех уровнях реализуются цифровые проекты, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Введен институт наставничества, завершено формирование молодежного кадрового резерва.

Президент отметил важность решения вопросов социального характера и поддержал инициативу по строительству доступного жилья для железнодорожников.

Глава государства поручил продолжить работу по трансформации АО НК «ҚТЖ», укреплению сотрудничества с крупными иностранными компаниями, внедрению цифровых решений и расширению инфраструктуры для развития мультимодальной логистики.

