Как реализуется пропускной потенциал второй линии «Достык — Мойынты»

В новогоднем обращений Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря привлечению масштабных инвестиций мы реализовали ряд крупных проектов. В частности, была запущена вторая линия железной дороги Достык — Мойынты. Это самая крупная железнодорожная магистраль, построенная за годы Независимости.

— С 30 сентября 2025 года открыто движение поездов по вторым путям железнодорожного участка Достык — Мойынты. По состоянию на 4 января 2026 года эксплуатация новой инфраструктуры осуществляется в штатном режиме. За указанный период по новым путям пропущено 1765 грузовых и 451 контейнерный поезд, что составляет в среднем 18 поездов в сутки. По существующим (старым) путям проследовало 1778 грузовых и 510 контейнерных поездов, или в среднем 19 поездов в сутки, — сказал Марат Искалиев.

Запуск движения осуществлялся поэтапно — по отдельным участкам с января по сентябрь 2025 года. М. Искалиев подчеркнул, что реализация проекта позволила значительно увеличить пропускную способность линии, оптимизировать график движения поездов и повысить эффективность грузовых перевозок.

Проект реализован в рамках государственной программы развития транспортно-логистической инфраструктуры и направлен на модернизацию железнодорожной сети страны.

Участок Достык — Мойынты является ключевой частью основного транзитного коридора Восток — Запад, соединяющего Китай с Европой и Россией, а также входит в маршрут Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Данный инфраструктурный проект был завершен на два года раньше планируемого срока.