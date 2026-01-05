РУ
    23:39, 04 Январь 2026

    Как реализуется пропускной потенциал второй линии «Достык — Мойынты»

    Управляющий директор по строительству АО «НК «Қазақстан темір жолы» Марат Искалиев рассказал о пропускной способности одного из важнейших железнодорожных проектов в стране, передает Kazinform.

    Марат Искалиев
    Фото: из личного архива Марата Искалиева

    В новогоднем обращений Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря привлечению масштабных инвестиций мы реализовали ряд крупных проектов. В частности, была запущена вторая линия железной дороги Достык — Мойынты. Это самая крупная железнодорожная магистраль, построенная за годы Независимости.

    — С 30 сентября 2025 года открыто движение поездов по вторым путям железнодорожного участка Достык — Мойынты. По состоянию на 4 января 2026 года эксплуатация новой инфраструктуры осуществляется в штатном режиме. За указанный период по новым путям пропущено 1765 грузовых и 451 контейнерный поезд, что составляет в среднем 18 поездов в сутки. По существующим (старым) путям проследовало 1778 грузовых и 510 контейнерных поездов, или в среднем 19 поездов в сутки, — сказал Марат Искалиев.

    Запуск движения осуществлялся поэтапно — по отдельным участкам с января по сентябрь 2025 года. М. Искалиев подчеркнул, что реализация проекта позволила значительно увеличить пропускную способность линии, оптимизировать график движения поездов и повысить эффективность грузовых перевозок.

    Проект реализован в рамках государственной программы развития транспортно-логистической инфраструктуры и направлен на модернизацию железнодорожной сети страны.

    Участок Достык — Мойынты является ключевой частью основного транзитного коридора Восток — Запад, соединяющего Китай с Европой и Россией, а также входит в маршрут Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

    Данный инфраструктурный проект был завершен на два года раньше планируемого срока.

