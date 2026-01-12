РУ
    10:51, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Из-за непогоды на ряде трасс Казахстана ввели ограничения

    В Казахстане из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение на нескольких участках автодорог республиканского значения, передаёт корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на данные КазАвтоЖол.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, автожол, жол жабық, боран, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    12 января с 10:30 введено ограничение для всех видов автотранспорта на трассе Усть-Каменогорск — Семей.

    В области Абай движение закрыто на участке 103 –198 км — от границы Восточно-Казахстанской области до Семея.

    В Восточном Казахстане ограничения действуют на участке 10–103 км — от села Герасимовка до границы области Абай.

    Ориентировочное время открытия дороги — 13 января в 08:00.

    Чуть позже, с 11:00, в Восточном Казахстане ввели дополнительные ограничения — уже для грузового и общественного транспорта. Они затронули два направления:

    • автодорогу Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ (15–105 км, участок Белоусовка — Риддер);
    • автодорогу Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ (1104–1191 км, участок от поворота на Глубокое до Шемонаихи).

    Также полностью закрыто движение всех видов транспорта на горном направлении Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи.

    Ограничение действует на участке 7–166 км — от села Ушановское до города Алтай. Снятие ограничений также планируется 13 января к 08:00.

    В дорожных службах подчёркивают: меры приняты в целях безопасности. Из-за снегопада, порывистого ветра и снижения видимости проезд по отдельным участкам стал небезопасным, особенно на горных перевалах и открытых трассах.

    Водителей просят учитывать действующие ограничения, воздержаться от поездок по закрытым участкам и заранее уточнять дорожную обстановку. Актуальная информация доступна круглосуточно по номеру 1403.

    Ранее мы рассказывали, какие трассы в Казахстане были закрыты и открыты утром 12 января.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Трассы Непогода Закрытие дорог
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
