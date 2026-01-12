Из-за непогоды на ряде трасс Казахстана ввели ограничения

12 января с 10:30 введено ограничение для всех видов автотранспорта на трассе Усть-Каменогорск — Семей.

В области Абай движение закрыто на участке 103 –198 км — от границы Восточно-Казахстанской области до Семея.

В Восточном Казахстане ограничения действуют на участке 10–103 км — от села Герасимовка до границы области Абай.

Ориентировочное время открытия дороги — 13 января в 08:00.

Чуть позже, с 11:00, в Восточном Казахстане ввели дополнительные ограничения — уже для грузового и общественного транспорта. Они затронули два направления:

автодорогу Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ (15–105 км, участок Белоусовка — Риддер);

автодорогу Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ (1104–1191 км, участок от поворота на Глубокое до Шемонаихи).

Также полностью закрыто движение всех видов транспорта на горном направлении Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи.

Ограничение действует на участке 7–166 км — от села Ушановское до города Алтай. Снятие ограничений также планируется 13 января к 08:00.

В дорожных службах подчёркивают: меры приняты в целях безопасности. Из-за снегопада, порывистого ветра и снижения видимости проезд по отдельным участкам стал небезопасным, особенно на горных перевалах и открытых трассах.

Водителей просят учитывать действующие ограничения, воздержаться от поездок по закрытым участкам и заранее уточнять дорожную обстановку. Актуальная информация доступна круглосуточно по номеру 1403.

Ранее мы рассказывали, какие трассы в Казахстане были закрыты и открыты утром 12 января.