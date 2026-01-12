РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:22, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, автожол, жол жабық, боран, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 12 января 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

    Костанайская область

    — на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 218-232, (уч. село Октябрьское– граница Акмолинской области).

    Акмолинская область

    — на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260 (уч. граница Костанайской области — поселок Сурган);

    — на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — граница РФ» км 915-1002 (уч. поселок Жаксы — поселок Атбасар);

    — на участке автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук» км 0-82 (уч. поселок Аксай — поселок Бузулук);

    — на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 537-552 (уч. поселок Бузулук — поселок Сурган).

    Область Улытау

    — на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» 24-137 км (уч. город Сатпаев — село Улытау);

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км 433-750, (город Жезказган — Жанаарка).

    Ограничение скорости

    В связи с ухудшением погодных условий, а именно мокрый снег, гололед введено ограничение скоростного режима для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

    Акмолинская область

    — на участке автодороги «КАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол) 18-232 км введено ограничение скоростного режима с 140 км/час на 90 км/час;

    — на участке автодороги KAZ 01 «Астана-Караганды-Алматы», км 30-92 (поселок Жибек-Жолы — станция Анар) введено ограничение скоростного режима с 140 км/час до 110 км/час;

    — на участке автомобильной дороги KAZ 01 «Астана-Караганда-Алматы» км 92-164 (станция Анар — город Темиртау) введено ограничение скоростного режима с 140 км/час до 110 км/ч.

    Закрытые дороги

    В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

    В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Напомним, в 17 областях, а также в столице и мегаполисах страны объявили штормовое предупреждение на понедельник.

    Теги:
    Дороги Погода Трассы Транспорт Авто Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают