Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 12 января

По данным нацкомпании, по состоянию на 08:00 12 января 2026 года открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Костанайская область

— на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 218-232, (уч. село Октябрьское– граница Акмолинской области).

Акмолинская область

— на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260 (уч. граница Костанайской области — поселок Сурган);

— на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — граница РФ» км 915-1002 (уч. поселок Жаксы — поселок Атбасар);

— на участке автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук» км 0-82 (уч. поселок Аксай — поселок Бузулук);

— на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 537-552 (уч. поселок Бузулук — поселок Сурган).

Область Улытау

— на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» 24-137 км (уч. город Сатпаев — село Улытау);

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км 433-750, (город Жезказган — Жанаарка).

Ограничение скорости

В связи с ухудшением погодных условий, а именно мокрый снег, гололед введено ограничение скоростного режима для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Акмолинская область

— на участке автодороги «КАZ02 Астана-Кокшетау (с обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол) 18-232 км введено ограничение скоростного режима с 140 км/час на 90 км/час;

— на участке автодороги KAZ 01 «Астана-Караганды-Алматы», км 30-92 (поселок Жибек-Жолы — станция Анар) введено ограничение скоростного режима с 140 км/час до 110 км/час;



— на участке автомобильной дороги KAZ 01 «Астана-Караганда-Алматы» км 92-164 (станция Анар — город Темиртау) введено ограничение скоростного режима с 140 км/час до 110 км/ч.

Закрытые дороги

В связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 46-66, участок село Северное — город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

В Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 17 областях, а также в столице и мегаполисах страны объявили штормовое предупреждение на понедельник.