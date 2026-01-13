100 лет Казахскому национальному драматическому театру имени Ауэзова

Ровно сто лет назад в 1926 году занавес казахского театра впервые открылся спектаклем «Енлик–Кебек» по пьесе Мухтара Ауэзова. Символично, что спустя век эта историческая традиция продолжается.

Фото: auezov-theatre.kz

С юбилеем театр поздравила вице-премьер — министр культуры и информации Аида Балаева:

— Поздравляю Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова со 100-летием! Это целый век служения сцене, зрителю и национальной культуре. (...) Но главное богатство — это люди и школа, созданная поколениями выдающихся артистов и режиссеров. И, конечно, ваш сегодняшний коллектив, который умеет сохранять традиции и говорить со зрителем современным языком. Желаю вам вдохновения, творческих успехов и неизменных аншлагов, — поздравила заместитель Премьер-министра-министр культуры и информации РК.

В день юбилея зрителям вновь будет представлен спектакль «Енлик–Кебек», как дань истокам и преемственности национальной сцены.

С момента своего основания театр стал первым профессиональным казахским драматическим коллективом, воплотившим на сцене национальные ценности, высокие нравственные идеалы и духовные ориентиры народа.

Здесь были созданы такие шедевры национальной драматургии, как «Енлик–Кебек», «Абай», «Кобыланды», «Карагоз», «Айман — Шолпан», ставшие основой казахской театральной школы.

Творческое наследие театра — это духовное зеркало нации, живая летопись, в которой отразились история, характер и душа народа. У истоков театра стояли выдающиеся деятели искусства — Серке Кожамкулов, Калибек Куанышбаев, Елубай Умирзаков, Капан Бадыров, Курманбек Жандарбеков, Иса Байзаков, Амре Кашаубаев, Кажымукан Мунайтпасов. Их имена навсегда вписаны в историю национальной сцены.

Фото: auezov-theatre.kz

Сегодня коллектив театра — это высокопрофессиональная творческая команда. Каждый спектакль становится событием, находящим отклик в сердцах зрителей.

С чего все начиналось

Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова был основан в 1925 году в Кызыл-Орде, а официально открылся 13 января 1926 года показом отрывка из пьесы «Енлик–Кебек» Мухтара Ауэзова.

Становление театра связано с именами первого директора Д. Адилова и первого режиссера Ж. Шанина.

Передислокация

В 1928 году театр переехал в Алматы и пополнился новым поколением актеров: Куляш и Канабек Байсеитовы, Жусупбек Елебеков, Шара Жиенкулова, Шакен Айманов, Манарбек Ержанов, Капан Кармысов, Курманбек Адильшинов, Сабира Майканова, Сералы Тельгараев и другие.

Фото: auezov-theatre.kz

Пополнение труппы яркими артистами позволило значительно расширить репертуар и освоить разнообразные драматические произведения.

В 1934 году на базе театра были созданы новые творческие коллективы — Государственный театр оперы и балета, филармония и «Казахконцерт».

Статус «академический»

27 февраля 1937 года получил статус академического театра. В репертуаре прочно утвердились произведения М. Ауэзова, Б. Майлина, И. Жансугурова, Г. Мусрепова, С. Муканова, а также русская и зарубежная классика.

В 1940 году режиссер А. Токпанов поставил спектакль «Абай», ставший одной из вершин национального театра.

Достижения

За годы своего существования театр был удостоен высоких государственных наград. В 1946 году театр был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Фото: auezov-theatre.kz

В 1952 году за спектакль «Абай» режиссера Шакена Айманова театру была присуждена Государственная премия СССР.

В 1954 году театральная труппа пополнилась такими актерами, как Н. Жанторин, И. Ногайбаев, Т. Жайлыбеков и другие. Все они были выпускниками театральных вузов Алматы, Москвы, Ленинграда и Ташкента. Значительный вклад в историю театра внес режиссер Азербайжан Мамбетов, а также целая плеяда выдающихся актеров и постановщиков.

В 1976 году театр был удостоен Ордена Дружбы народов.

В 1961 году театру было присвоено имя писателя и ученого Мухтара Ауэзова.

Фото: auezov-theatre.kz

20 декабря 2020 года Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева театру был присвоен статус Национального.

Сегодня Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова — это большая школа искусства, в которой органично сочетаются верность традициям и поиск новых художественных форм.

Фото: auezov-theatre.kz

Ранее сообщалось, что по сценарию трагедии «Карагоз» Мухтара Ауэзова могут снять фильм.