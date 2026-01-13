13 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1926 году пьесой Хошмухамеда (Кошке) Кеменгерова «Алтын сақина» («Золотой перстень») состоялось официальное открытие Казахского театра драмы (Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова) — первого профессионального национального театра.

Театр был организован в Кызылорде в 1925 году. В 1929 году труппа театра переведена в Алматы. В 1937 году театр получил звание академического. С 1961 года театр носит имя Мухтара Ауэзова.

В 1934 году состоялось первое представление в Казахском театре музыкальной драмы (с 1945 года — Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая). Была поставлена музыкальная комедия «Айман-Шолпан» на либретто Мухтара Ауэзова. В ней прозвучали народные песни и кюи, обработанные хормейстером, композитором Иваном Коцыком.

В 2004 году в целях развития духовной и образовательной сферы, обеспечения сохранности и эффективного использования культурного наследия Республики Казахстан была принята Государственная программа «Культурное наследие».

Задачами программы являлись воссоздание значительных историко-культурных и архитектурных памятников страны; создание целостной системы изучения культурного наследия; восстановление и перенесение на современные аудионосители фонозаписей выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции, находящихся в фондах, архивах и хранилищах страны.

В 2006 году был создан Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка, ратифицированной Республикой Казахстан в 1994 году.

Основная задача этого комитета — реализация государственной политики по обеспечению охраны прав и законных интересов детей.

В 2010 году в Астане состоялось первое заседание Экспертного совета по вопросам развития казахстанского содержания.

Цель создания экспертного совета — обсуждение проблем казахстанских товаропроизводителей и принятие конкретных решений в «ручном режиме» путем индивидуального подхода к проблемам каждого предприятия.

В 2011 году комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры Москвы на своем заседании поддержала инициативу Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации об увековечении памяти видного казахского государственного и политического деятеля Турара Рыскулова.

Согласно решению комиссии в Москве, на доме, расположенном по адресу: Покровский бульвар, 14, где Турар Рыскулов жил в 1931–1934 годы, была установлена мемориальная доска. Художественное оформление и финансирование установки памятного знака проведены казахстанской стороной.

В 2012 году в Уральске состоялась церемония открытия мемориальных досок на фасадах домов, в которых жили поэты Касым Аманжолов и Абдолла Жумагалиев.

Видный представитель казахской литературы Касым Аманжолов в 1930-е годы жил в доме № 69 на улице, которая сейчас называется улицей Карева. Кроме того, в 1932–1936 годах он работал в областной газете «Екпінді құрылыс» (теперь это «Орал өңірі»), которая располагалась в доме № 14 на улице Гумара Караша, вместе с поэтом, погибшим во Второй мировой войне, Абдоллой Жумагалиевым.

В 2017 году казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен мэром Атлетической деревни, где были размещены иностранные делегации и волонтеры, прибывшие на Всемирную зимнюю Универсиаду 2017 года в Алматы.

28-е зимние всемирные международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования успешно прошли в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года.

В 2018 году с целью консолидации законодательства Республики Казахстан в электронном виде и предоставления доступа, как к эталонной, так и к справочной информации создана Единая система правовой информации. Для этого были объединены информационная система Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и система «Әділет».

В 2019 году ученик 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы Кызылорды Алихан Шакиман с помощью 3D-моделирования спроектировал уникальный вид ветрогенератора, вырабатываемой мощности которого хватит на то, чтобы обеспечить электроэнергией целый микрорайон.

Над научной работой учащийся работал два года, оригинальность идеи в том, что этот ветрогенератор — экологически безвредный, с одной стороны он уменьшает шум, с другой — он экономичный.

В 2021 году в состав международного консультативного совета (COMSTECH-SAC) при Организации Исламского Сотрудничества (ОIC), объединяющей страны исламского мира, вошел казахстанский ученый.

Казахстан принимает активное участие в деятельности ОIC, и включение представителя страны в состав COMSTECH-SAC является признанием его лидирующих позиций в исламском мире в сфере науки и образования.

В 2024 году в Алматинском зоопарке появились новые жильцы — это самка белого медведя, зебры, особи амурского тигра, самка шимпанзе и розовый фламинго. В 2023 году в зоопарке получен приплод 80 особей от уже имевшихся в зоопарке 25 видов животных. Среди них: голубой баран, жеребенок шотландской пони, кенгуру, дикобраз, кошачьи лемуры, пятнистый олень, як домашний, зебра Чапмана, бегемот, бородач, кумай, японский журавль, горный гусь, африканская гадюка, восточный колобус и другие.

В 2025 году объем воды в Северном Арале достиг 27 млрд кубометров. По итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море вырос на 42%. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тысяч тонн.

В 2025 году в Карагандинской области созданы областной и региональный штабы для координации работы по решению социальных вопросов ветеранов войны и тружеников тыла. Уже известны суммы единовременной материальной помощи ко Дню Победы. В часть празднования 80-летия Победы девять ветеранов Великой Отечественной войны Карагандинской области получат по 3 млн тенге. Предусмотрены также выплаты приравненным по льготам к ветеранам ВОВ.