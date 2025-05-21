По сценарию трагедии «Карагоз» Мухтара Ауэзова могут снять фильм

— Среди проектов, отобранных для участия во втором этапе конкурса, объявленного Государственным центром поддержки национального кино, значится кинопроект «Карагоз», основанный на пьесе писателя Мухтара Ауэзова. Однако это не означает, что проект будет запущен в производство. В соответствии с действующим законодательством он должен пройти все этапы отбора. В случае успешного прохождения второго этапа проект будет допущен к питчингу — открытой защите проекта, которая пройдёт в прямом эфире. По итогам питчинга заключение экспертного совета будет передано на рассмотрение межведомственной комиссии. Окончательное решение о финансировании кинопроектов будет принято министерством, — говорится в официальном ответе.

Следует отметить, что трагедия «Карагоз» Мухтара Ауэзова — трагедия любви Карагоз и Сырыма, идущая вразрез национальной традиции, запрещающей брак родственников до седьмого колена.

Напомним, что в Казахстане теперь будет ужесточен контроль над фильмами, выходящими в прокат. В прошлом году Министерство культуры и информации РК внесло ряд изменений в правила признания фильма национальным и выдачи свидетельства национального фильма.