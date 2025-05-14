Какие фильмы финансирует государство

По словам специалистов министерства, в ближайшее время планируется пересмотреть требования закона «О кинематографии». В интервью корреспонденту Kazinform заместитель председателя правления Центра поддержки национального кино Адилет Омаров рассказал, как отбираются национальные проекты.

— В прошлом году мы разработали новые правила совместно со специалистами в области кино. В первую очередь, министерство утверждает тематические планы. В соответствии с ними на написание сценария дается 60 дней. Первый этап — отбор сценариев. Для этого в Центре поддержки национального кино сформирован экспертный совет. В него входят специалисты, работающие во всех этапах производства — от начального этапа до выхода фильма в прокат. Экспертный совет состоит из трёх секций: документальное кино, художественные фильмы и анимация. Специалисты каждой секции отбирают сценарии в своей области. Сценарии, прошедшие во второй этап, должны быть защищены съёмочной группой в прямом эфире на платформе YouTube в открытом формате. Участники должны объяснить значимость своих проектов, рассказать об их преимуществах, доказать, почему именно они заслуживают государственное финансирование.

В Министерстве культуры и информации действует межведомственная комиссия, в состав которой входят представители министерств культуры и информации, финансов, иностранных дел и образования. Они проводят идеологическую проверку фильмов, прошедших на следующий этап. После этой фильтрации министерство принимает окончательное решение о том, какие фильмы будут профинансированы. Например, в прошлом году было подано около 500 сценариев, но в производство были допущены лишь 18, говорит Адилет Омаров.

В этом году подано 444 сценария. Однако только 128 из них прошли во второй этап. После полной проверки документов проектов, ответственные лица предложат к открытой защите те, которые сочтут достойными. Один из специалистов Центра поддержки национального кино рассказал, какие крупные проекты реализуются на данный момент.

— Сейчас в производстве находится полнометражный анимационный проект под названием «Команда А». Производством этого проекта занимается известная в Центральной Азии компания KUBIQ. Также есть полнометражный фильм «38» — это первый фильм в Казахстане, посвящённый работе лесников. Кроме того, ведется работа над проектом известного режиссёра Диаса Бертиса «Кенжем қайда?». Конкуренция в отрасли способствует повышению качества, поэтому я считаю, что киноиндустрия Казахстана в ближайшем будущем выйдет на более высокий уровень, — отметил он.

Специалисты утверждают, что при отборе национальных проектов в первую очередь внимание уделяется идеологическому содержанию. Также акцент делается на актуальные темы, которые ранее не поднимались. При этом они не скрывают, что учитывают и рыночные реалии.

— Мы постоянно отслеживаем рынок и спрос со стороны зрителей. Поэтому снимаем фильмы в разных жанрах и готовы к экспериментам. Также мы доверяем молодым режиссёрам и регулярно поддерживаем их дебютные проекты. Экспертный совет тщательно рассматривает каждый сценарий, обращает внимание на все его части. Уделяется внимание выбору актёров, созданию саундтрека и другим элементам. Анализируются запросы рынка: какие актёры популярны, какие тренды в кино сейчас в моде — всё это принимается в расчёт. Но, конечно, эти критерии не могут быть применимы ко всем проектам. Например, на исторические фильмы они не влияют, — добавил специалист.

В целом государство выделяет средства на производство фильмов. Однако на прокат и маркетинг финансирование не предусмотрено. Поэтому многие качественные фильмы, снятые по заказу министерства, остаются малоизвестными широкой публике. Тем не менее, есть и такие картины, которые получили высокую оценку зрителей.

— Сейчас многие оценивают фильмы по кассовым сборам. Но я с этим мнением не согласен. Например, снятый по нашему заказу фильм «Ағайындылар» стал лауреатом около 30 кинофестивалей. Это очень качественно сделанная картина. Через такие проекты мы формируем у зрителя вкус к профессиональному кино. Фильм «Операция Набат» тоже снят на очень высоком уровне, — отметил заместитель председателя правления Центра поддержки национального кино.

Адилет Омаров также подчеркнул, что продюсеры, создающие фильмы по госзаказу, должны сами участвовать в их продвижении.

— После выхода фильма в прокат 50% кассовых сборов остаются у кинотеатров, 10% получает дистрибьютор. Из оставшихся 40% лишь 20% возвращаются государству. То есть, 80% прибыли остаётся у продюсеров. Поэтому они сами должны быть заинтересованы в популяризации своего фильма. Ведь помимо гонорара государство уже предоставляет им возможность оставить себе значительную часть прибыли от проката, — добавил он.

Отметим, что в этом году в отдалённых сёлах страны будут бесплатно демонстрироваться качественные фильмы.