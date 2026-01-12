Младшеклассников второй смены отправили на удаленку в Астане

В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2026 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Ранее в Астане объявили штормовое предупреждение. С ночи 12 января в Астане идет сильный снегопад с метелью, гололедом и западным ветром с порывами до 15–20 м/с.