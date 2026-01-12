РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:34, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Младшеклассников второй смены отправили на удаленку в Астане

    Учеников 0-4 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление образования Астаны.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту дети компьютер балалар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2026 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

    Ранее в Астане объявили штормовое предупреждение. С ночи 12 января в Астане идет сильный снегопад с метелью, гололедом и западным ветром с порывами до 15–20 м/с. 

    Теги:
    Метель Образование Астана Дистанционное обучение Непогода школа
    Динара Жусупбекова
    Автор
