11:34, 12 Январь 2026 | GMT +5
Младшеклассников второй смены отправили на удаленку в Астане
Учеников 0-4 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление образования Астаны.
В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2026 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.
Ранее в Астане объявили штормовое предупреждение. С ночи 12 января в Астане идет сильный снегопад с метелью, гололедом и западным ветром с порывами до 15–20 м/с.