2 трлн тенге привлекут на обновление водоснабжения и водоотведения в Казахстане

В этом году в рамках трансфертов общего характера выделено 128 млрд тенге. Из них на водоснабжение 78 млрд тенге, на водоотведение 50 млрд тенге.

В рамках Нацпроекта на эти цели планируется привлечь 1,9 трлн тенге инвестиций.

Как сообщил Кажкенов, для комплексного планирования и контроля проектов внедрен институт Технического оператора. Его деятельность направлена на рассмотрение заявок субъектов естественных монополий, согласование задания на проектирование с учетом приоритетного использования продукции казахстанского производства, экспертиза технико-технологических решений и мониторинг.

Вице-министр отметил, что институт не заменяет и не дублирует функции заказчика и акиматов, а обеспечивает единые требования к качеству и эффективности технико-технологических решений.

Кроме того, для определения источника и модели финансирования, а также гарантирования тарифа внедрен институт финансового оператора.

В целом, в рамках Нацпроекта планируется провести модернизацию 2,8 тыс. км сетей водоотведения, 5 тыс. км водопроводных сетей и канализационно-очистных сооружений в 45 городах.

Ожидается, что к 2030 году уровень изношенности сетей водоснабжения сократится до 33% и сетей водоотведения до 41%.

Напомним, Правительство Казахстана в конце 2024 года утвердило национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025–2029 годы.