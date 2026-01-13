РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:59, 13 Январь 2026 | GMT +5

    2 трлн тенге привлекут на обновление водоснабжения и водоотведения в Казахстане

    Работа по обновлению водоснабжения и водоотведения в Казахстане продолжится за счет трансфертов общего характера и заемных средств в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Маэк/зауыт
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    В этом году в рамках трансфертов общего характера выделено 128 млрд тенге. Из них на водоснабжение 78 млрд тенге, на водоотведение 50 млрд тенге.

    В рамках Нацпроекта на эти цели планируется привлечь 1,9 трлн тенге инвестиций.

    Как сообщил Кажкенов, для комплексного планирования и контроля проектов внедрен институт Технического оператора. Его деятельность направлена на рассмотрение заявок субъектов естественных монополий, согласование задания на проектирование с учетом приоритетного использования продукции казахстанского производства, экспертиза технико-технологических решений и мониторинг.

    Вице-министр отметил, что институт не заменяет и не дублирует функции заказчика и акиматов, а обеспечивает единые требования к качеству и эффективности технико-технологических решений.

    Кроме того, для определения источника и модели финансирования, а также гарантирования тарифа внедрен институт финансового оператора.

    В целом, в рамках Нацпроекта планируется провести модернизацию 2,8 тыс. км сетей водоотведения, 5 тыс. км водопроводных сетей и канализационно-очистных сооружений в 45 городах.

    Ожидается, что к 2030 году уровень изношенности сетей водоснабжения сократится до 33% и сетей водоотведения до 41%.

    Напомним, Правительство Казахстана в конце 2024 года утвердило национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) на 2025–2029 годы.

    Казахстан Нацпроекты МАЭК Вода Водные ресурсы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
