    14:34, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Минфин РК обновил правила выпуска ценных бумаг для акиматов

    Министерство финансов Республики Казахстан внесло изменения в правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке, которыми пользуются местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, передает агентство Kazinform.

    ценные бумаги
    Фото: pixabay.com

    В частности, теперь правила предусматривают:

    • Размещение ценных бумаг через аукцион, доразмещение или повторное открытие по правилам организатора торгов. 
    • Возможность частичного или полного досрочного погашения ценных бумаг по согласованию с их держателями или уполномоченными представителями. 
    • Обслуживание и погашение бумаг, включая досрочное, за счет средств соответствующего местного бюджета.

    Документ вступит в силу с 23 января 2026 года.

    Напомним, в Казахстане ранее приняты новые меры по регулированию выпуска ценных бумаг. 

    Теги:
    Минфин РК НПА Ценные бумаги аукцион Акимат
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
