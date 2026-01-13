14:34, 13 Январь 2026 | GMT +5
Минфин РК обновил правила выпуска ценных бумаг для акиматов
Министерство финансов Республики Казахстан внесло изменения в правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке, которыми пользуются местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, передает агентство Kazinform.
В частности, теперь правила предусматривают:
- Размещение ценных бумаг через аукцион, доразмещение или повторное открытие по правилам организатора торгов.
- Возможность частичного или полного досрочного погашения ценных бумаг по согласованию с их держателями или уполномоченными представителями.
- Обслуживание и погашение бумаг, включая досрочное, за счет средств соответствующего местного бюджета.
Документ вступит в силу с 23 января 2026 года.
Напомним, в Казахстане ранее приняты новые меры по регулированию выпуска ценных бумаг.