Глава государства заслушал отчет АФМ: предотвращены необоснованные расходы на 264,2 млрд тенге

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период.

Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге.

Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества.

Заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.

Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании преступных доходов.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге.

Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина.

Доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций.

Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.

Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана рассказали подробности расследования громкого дела о фиктивных стоматологических услугах, через которые незаконно выводили деньги из ЕНПФ.