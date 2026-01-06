Вывод пенсионных через фиктивные стоматологии: в Казахстане задержаны 11 подозреваемых

Расследование проводится в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц, причастных к незаконной схеме.

— 11 подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в пресс-службе АФМ.

Согласно преступной схеме, фигуранты выводили деньги из «Единого накопительного пенсионного фонда» заключая формальные договоры об оказании стоматологических услуг. Как выявило следствие, клиентам они предоставляли подложные медицинские документы.

За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.

— В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц, — отметили в агентстве.

Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге.

В АФМ подчеркнули, что казахстанцы, получившие собственные пенсионные накопления, не являются фигурантами уголовного дела.

Напомним, Агентством по финансовому мониторингу выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

Ранее также стало известно о том, что казахстанцы больше не смогут тратить деньги из ЕНПФ на лечение зубов. Соответствующие поправки подготовило Министерство здравоохранения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.