Суд временно запретил переход школ Алматы на платформу BilimClass

Суд запретил управлению образования Алматы, а также всем подведомственным ему районным отделам, школам и образовательным организациям города совершать любые действия, направленные на переход, внедрение, замену, тестирование или пилотирование платформы BilimClass либо любых других информационных систем вместо автоматизированной информационной системы «Күнделік».

Кроме того, судом запрещены передача, копирование, миграция и загрузка персональных данных обучающихся, родителей и работников образования из системы «Күнделік» в иные информационные системы, в том числе на платформу BilimClass, а также заключение договоров, соглашений или меморандумов, направленных на внедрение альтернативных цифровых платформ в школах Алматы.

Определение суда подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в Алматинском городском суде в течение десяти рабочих дней со дня изготовления определения в окончательной форме.

Отметим, что с начала года в обществе активно обсуждается вопрос перехода общеобразовательных школ Алматы с цифровой образовательной платформы Kundelik на BilimClass. Ранее агентство Kazinform попытался разобраться в ситуации.