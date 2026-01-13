Kundelik vs. BilimClass: что известно о смене электронных дневников в школах Алматы

Позиция Kundelik

По словам CEO и основателя Kundelik Мухтара Ильясова, с 26 декабря 2025 года в системе была зафиксирована аномальная активность — несанкционированное массовое скачивание данных, которое, по его утверждению, сопровождалось грубыми нарушениями Закона РК «О персональных данных и их защите».

Как отметил спикер, речь идет о данных всех 219 государственных школ Алматы — персональной информации порядка 310 тысяч учащихся, более 220 тысяч родителей и около 25 тысяч педагогов. В числе скачанных материалов, по его словам, — классные журналы с 2018 года, календарно-тематические планы, табели успеваемости, расписания и отчетность.

— Средний объем скачанных данных составлял около 5 Гб на одну школу с учетом всей исторической информации. Эти данные, под «предлогом архивации для нужд управления образования и самих школ», методично переносились в BilimClass, — заявил Мухтар Ильясов.

Фото: er10.kz

Он подчеркнул, что подобный инцидент был зафиксирован исключительно в Алматы, а официальных уведомлений или разъяснений со стороны уполномоченных органов компания не получала.

В связи с произошедшим Kundelik направил официальные обращения акиму Алматы, в Администрацию Президента, Министерство просвещения РК, КНБ, Комитет информационной безопасности МИИЦР и Генеральную прокуратуру. Ответы на момент беседы получены не были.

География работы Kundelik

В компании сообщили, что все школы зарегистрированы в системе в рамках договоров ГЧП и на основании справочника НОБД Министерства просвещения РК.

— В настоящее время Kundelik продолжает работать в Алматы, где большинство частных школ по-прежнему выбирают нашу платформу. Также система массово используется в Астане, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях. При этом хочу отметить, что Kundelik.kz по-прежнему доступен для государственных школ Алматы, — отметил Ильясов.

Говоря о дальнейших шагах, он подчеркнул, что компания намерена добиваться официальных разъяснений от управления образования и государственных органов.

— Сейчас работаем в правовом поле вместе с юристами. В остальном, вся сервисная линейка проекта работает в штатном режиме и продолжает развиваться согласно нашим планам и поставленным задачам со стороны управлений образования регионов, Министерства просвещения РК, Министерства финансов РК, а также от других уполномоченных органов РК, — ответил он.

Петиция и реакция BilimClass

Между тем на портале E-Petition.kz была опубликована петиция, авторы которой выразили обеспокоенность переходом школ Алматы на новую платформу в середине учебного года. В обращении отмечается, что смена цифровой среды в разгар учебного процесса может повлиять на его эффективность, увеличить нагрузку на педагогов и ухудшить пользовательский опыт для родителей и учащихся. Также авторы указывают, что, по их оценке, текущая версия BilimClass уступает Kundelik по ряду параметров.

В пресс-службе ИТ-холдинга Bilim Group сообщили, что перед внедрением платформа была апробирована в пилотном режиме в 15 школах Алматы. По итогам тестирования администрации и педагоги подтвердили соответствие BilimClass необходимым требованиям.

— Чтобы переход не отразился на учебном процессе, его организовали в зимние каникулы, а учителей обучили работе с системой. Отметим, что смена платформы не создаст дополнительную нагрузку на педагогов, поскольку одна из главных задач BilimClass — автоматизация рутинных процессов и снижение нагрузки на педагогов, — ответили в ведомстве.

Для поддержки пользователей был запущен колл-центр, консультирующий педагогов и родителей, в том числе в онлайн-режиме.

Фото: BilimClass

О вопросе персональных данных

В Bilim Group также прокомментировали заявления главы Kundelik о несанкционированном массовом скачивании персональных данных учащихся и педагогов.

— Эта информация не соответствует действительности. Персональные данные из Kundelik в BilimClass не передавались. Речь идет исключительно о внутренних архивах самих школ, без передачи данных третьим лицам и без их загрузки в BilimClass. Это делается прежде всего для прохождения аттестации в департаменте контроля качества образования. Архивацию данных по успеваемости детей провели в строгом соответствии с законодательством и действующими правилами обеспечения информационной безопасности. Эти данные остались внутри самой школы, — отметили в компании.

Там также добавили, что управление образования опубликовало официальную позицию, в которой опровергло сведения о возможной утечке или незаконной передаче персональных данных обучающихся.

Чем BilimClass отличается от Kundelik

В Bilim Group подчеркивают, что BilimClass — отечественная разработка с казахстанским образовательным контентом, а серверная инфраструктура полностью размещена на территории республики.

Платформа и мобильное приложение бесплатны для учеников, родителей и педагогов. Для педагогов доступны электронный журнал, календарно-тематическое планирование, интерактивные занятия, автоматический подсчет оценок, каталог СОР и СОЧ, чаты и инструменты аналитики. Руководство школ получает доступ к полной цифровой истории обучения и аналитике успеваемости в режиме реального времени.

Кроме того, вместе с BilimClass школы получили доступ к экосистеме образовательных продуктов: BilimLand, iTest и iMektep.

Фото: Назерке Саниязова /Kazinform

Масштаб внедрения и финансирование

В третьей четверти 2025–2026 учебного года на BilimClass перешли все 225 государственных школ Алматы. В систему загружены данные 314 275 учащихся и 22 021 педагога. По данным компании, внедрение прошло в штатном режиме, спорных ситуаций со стороны школ не зафиксировано.

В Bilim Group также подчеркнули, что использование BilimClass не требует бюджетного финансирования.

— Платформа полностью бесплатна для всех регионов. Сегодня с BilimClass работают около 2,5 млн учеников и 350 тыс. учителей в Алматы и 11 регионах Казахстана. Все расходы по переходу — обучение, консультации, техническая поддержка — берет на себя продукт, — сообщили в компании.

Агентство Kazinform направило официальные запросы в Министерство просвещения и управление образования Алматы с вопросами о причинах перехода школ города с платформы Kundelik на BilimClass в середине учебного года, а также об основаниях и мотивах принятого решения. Ответы ожидаются.

