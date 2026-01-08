РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:57, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Школы Алматы перешли на новый электронный журнал вместо Kundelik

    В Алматы в школах приняли решение перейти с третьей четверти 2025/26-го учебного года на новый электронный журнал, передает кореспондент агентства Kazinform.

    Школы Алматы перешли на новый электронный журнал вместо Kundelik
    Фото: управление образования Алматы

    До 2026 года учебные заведения Алматы использовали Kundelik, однако с нового года школы переведены на новую платформу для ведения электронных журналов.

    В акимате Алматы сообщили, что решению управления образования предшествовали комплексный анализ и пилотная апробация платформы BilimClass в 15 школах мегаполиса, которые показали ее соответствие всем необходимым требованиям.

    Разработчик электронного журнала BilimClass, внедренного в алматинских школах — казахстанская компания — заявила, что ее сервера находятся на территории Казахстана, гарантируется безопасность и конфиденциальность данных пользователей.

    Перед переходом учителей бесплатно обучили работе с платформой, а служба поддержки сопровождает школы и оперативно реагирует на возникающие вопросы.

    Родителям и ученикам нужно будет скачать бесплатное мобильное приложение BilimClass, где будет доступна полноценная информация о расписании, посещаемости, успеваемости и домашних заданиях. Для педагогов на платформе есть календарно-тематическое планирование, функция дистанционных уроков, возможность добавлять свои уроки, интерактивные занятия, каталог СОР/СОЧ, чат и обратная связь с учениками.

    На сегодня электронный журнал BilimClass используют 2,5 млн учеников и 350 тысяч учителей в 11 регионах Казахстана — Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, а также в областях Улытау, Абай, Жетысу.

    Образование Учителя Алматы Цифровизация школа
