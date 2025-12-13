РУ
    20:30, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Kundelik опроверг информацию об утечке персональных данных школьников

    Компания-разработчик единой электронной образовательной среды (Kundelik) для школ прокомментировала информацию о якобы произошедшей утечке личных данных учеников из системы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    кунделик
    Фото: Kundelik

    Факт утечки в компании не подтвердили.

    — Информация, о якобы, произошедшей утечке персональных данных распространяется через анонимный Telegram-канал, который не несет ответственности за достоверность публикуемых сведений. На данный момент факт утечки данных из системы Kundelik не подтвержден, — говорится в сообщении.

    В компании уточнили, что сейчас проводится внутренняя техническая проверка.

    — До завершения проверки любые выводы о причинах и масштабах происходящего являются преждевременными. По итогам проверки Kundelik проинформирует общественность дополнительно, — подчеркнули в пресс-службе.

    Ранее в сети появилась информация о том, что в интернете якобы оказались данные как минимум тысяч пользователей электронного дневника Kundelik. Анонимный Telegram-канал «Выход к морю» сообщил, что утечка содержит ФИО учеников, дату рождения, учебное заведение и класс. Указывалось, что эти данные появились на агрегаторах утечек в начале декабря и актуальны на сентябрь текущего года. 

    Напомним, в июне этого года стало известно об утечке персональных данных 16 млн казахстанцев. По этому факту возбудили уголовное дело.

    Адия Абубакир
