Kundelik опроверг информацию об утечке персональных данных школьников

Факт утечки в компании не подтвердили.

— Информация, о якобы, произошедшей утечке персональных данных распространяется через анонимный Telegram-канал, который не несет ответственности за достоверность публикуемых сведений. На данный момент факт утечки данных из системы Kundelik не подтвержден, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сейчас проводится внутренняя техническая проверка.

— До завершения проверки любые выводы о причинах и масштабах происходящего являются преждевременными. По итогам проверки Kundelik проинформирует общественность дополнительно, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в сети появилась информация о том, что в интернете якобы оказались данные как минимум тысяч пользователей электронного дневника Kundelik. Анонимный Telegram-канал «Выход к морю» сообщил, что утечка содержит ФИО учеников, дату рождения, учебное заведение и класс. Указывалось, что эти данные появились на агрегаторах утечек в начале декабря и актуальны на сентябрь текущего года.

Напомним, в июне этого года стало известно об утечке персональных данных 16 млн казахстанцев. По этому факту возбудили уголовное дело.