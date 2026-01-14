Депутат потребовала проверить платформу Roblox в Казахстане

Депутат сообщила, что в адрес Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса поступают многочисленные обращения от граждан по поводу деятельности игровой платформы Roblox, пользователями которой в Казахстане являются сотни тысяч детей и подростков.

— В частности, имеют место случаи формирования виртуальной зависимости, проявления агрессивного поведения, отчуждения от реальной жизни, а также столкновения с контентом, не соответствующим возрастным особенностям. Как говорится, из искры возгорится пламя. Воздействие подобных факторов на психологическое развитие детей может привести к долгосрочным негативным последствиям, — заявила Унзила Шапак.

Кроме того, по ее словам, имеются данные о том, что на открытых онлайн-платформах, таких как Roblox, активно действуют лица с преступными намерениями в отношении несовершеннолетних, в том числе педофилы и мошенники.

— Их тактика проста, однако применяется с хирургической точностью. Сначала через виртуальный чат в игре они входят в доверие к ребенку, а затем переводят общение из Roblox в Telegram, приглашая на тайные встречи, которые могут закончиться трагическими последствиями. Мошенники действуют аналогичным образом: входя в доверие к ребенку, они обещают ему подарки и просят номер банковской карты родителей, а также СМС-подтверждение. Ребенок, доверяя им, выполняет эти требования, в результате чего с банковской карты списываются денежные средства, — отмечает депутат.

У. Шапак напомнила, что Минкультуры РК не рассматривает вопрос о блокировке или ограничении Roblox. При этом, она подчеркнула, что в соответствии с законом РК «О правах ребенка», государственные органы, а также физические и юридические лица обязаны защищать ребенка от негативного воздействия социальной среды и информации.

Депутат также отметила, что в ряде стран уже приняты административные меры в отношении платформы Roblox из-за вопросов безопасности детей.

В связи с этим, Унзила Шапак попросила уполномоченные органы предоставить официальный ответ на следующие вопросы:

проводились ли в Республике Казахстан специальные исследования, касающиеся психологического и социального воздействия платформы Roblox на детей и подростков?

Рассматривается ли вопрос введения ограничений и дополнительных механизмов контроля за деятельностью данной платформы в Казахстане, учитывая опыт других стран по блокировке Roblox?

Зафиксированы ли Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой факты правонарушений, таких как мошенничество или вымогательство, совершенных через платформу онлайн-игр?

Напомним, что в начале декабря в России ограничили доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности.