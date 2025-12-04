РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:58, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Россия заблокировала игровую платформу Roblox

    Роскомнадзор (РКН) заблокировал игровую онлайн-платформу Roblox. Решение принято в связи с распространением через популярный у детей сервис «экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Фото: Kazinform

    — Такие действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх, — указал Роскомнадзор.

    Ведомство, кроме того, утверждает, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию», поскольку платформа «популярна у педофилов». 

    3 декабря российские пользователи начали жаловаться на недоступность Roblox в РФ. Почти половина жалоб касалась мобильного приложения, более трети — веб-версии.

    Возможной блокировкой Roblox Роскомнадзор пригрозил в конце ноября, указав на «неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей». Представители РКН также сообщили, что с 2019 года регулярно отправляли администрации платформы «уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам».

    — Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов, — указали в службе.

    По данным РКН, разработанная в США онлайн-платформа по требованию службы в январе и июле удаляла проекты, которые нарушают законодательство РФ. В итоге были удалены серверы, «названия которых содержали аббревиатуру LGBT на английском языке», а также «три материала, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества. 

    Ранее сообщалось, что Roblox вводит возрастные ограничения для общения в чатах.

    Какие страны ограничили доступ детей к соцсетям — читайте здесь

    Теги:
    Компьютерные игры Дети Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
