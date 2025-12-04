Россия заблокировала игровую платформу Roblox

— Такие действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх, — указал Роскомнадзор.

Ведомство, кроме того, утверждает, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию», поскольку платформа «популярна у педофилов».

3 декабря российские пользователи начали жаловаться на недоступность Roblox в РФ. Почти половина жалоб касалась мобильного приложения, более трети — веб-версии.

Возможной блокировкой Roblox Роскомнадзор пригрозил в конце ноября, указав на «неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей». Представители РКН также сообщили, что с 2019 года регулярно отправляли администрации платформы «уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам».

— Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов, — указали в службе.

По данным РКН, разработанная в США онлайн-платформа по требованию службы в январе и июле удаляла проекты, которые нарушают законодательство РФ. В итоге были удалены серверы, «названия которых содержали аббревиатуру LGBT на английском языке», а также «три материала, в которых присутствуют ЛГБТ-персонажи и атрибутика ЛГБТ-сообщества.

Ранее сообщалось, что Roblox вводит возрастные ограничения для общения в чатах.

