Roblox вводит возрастные ограничения для общения в чатах

Как сообщает компания, это ограничит взаимодействие между несовершеннолетними и взрослыми.

С помощью технологии оценки возраста по лицу Roblox разделит пользователей на возрастные группы, что позволяет им общаться только с ровесниками, если они не добавлены в «Доверенные контакты». По словам представителей компании, это позволит сделать общение на платформе более безопасным и соответствующим возрасту пользователя.

На данном этапе начинается добровольный период проверки возраста. Обязательное требование вступит в силу с начала декабря в отдельных странах, включая Австралию, Новую Зеландию и Нидерланды, а к январю 2026 года охват расширится на весь мир там, где доступен чат.

Вместе с тем Roblox подчеркивает, что все изображения и видео, используемые для оценки возраста, обрабатываются партнером компании, а затем немедленно удаляются. Процесс проходит быстро и безопасно через приложение с использованием камеры устройства. Прохождение проверки является добровольным, однако без нее функции чата будут недоступны.

Компания утверждает, что это улучшит взаимодействие пользователей всех возрастов и создаст более безопасное онлайн-пространство.

