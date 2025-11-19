РУ
    16:24, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Roblox вводит возрастные ограничения для общения в чатах

    Платформа Roblox объявила о запуске нового стандарта безопасности для пользователей чата — теперь доступ к функциям общения будет зависеть от проверки возраста по лицу, передает агентство Kazinform.

    Фото: Mehaniq / DepositPhotos

    Как сообщает компания, это ограничит взаимодействие между несовершеннолетними и взрослыми.

    С помощью технологии оценки возраста по лицу Roblox разделит пользователей на возрастные группы, что позволяет им общаться только с ровесниками, если они не добавлены в «Доверенные контакты». По словам представителей компании, это позволит сделать общение на платформе более безопасным и соответствующим возрасту пользователя.

    На данном этапе начинается добровольный период проверки возраста. Обязательное требование вступит в силу с начала декабря в отдельных странах, включая Австралию, Новую Зеландию и Нидерланды, а к январю 2026 года охват расширится на весь мир там, где доступен чат.

    Вместе с тем Roblox подчеркивает, что все изображения и видео, используемые для оценки возраста, обрабатываются партнером компании, а затем немедленно удаляются. Процесс проходит быстро и безопасно через приложение с использованием камеры устройства. Прохождение проверки является добровольным, однако без нее функции чата будут недоступны.

    Компания утверждает, что это улучшит взаимодействие пользователей всех возрастов и создаст более безопасное онлайн-пространство.

    Ранее мы публиковали всесторонний обзор цифрового пространства Roblox и объясняли, почему оно привлекает миллионы юных пользователей по всему миру.

    Как обезопасить детей от опасностей в интернете можно прочитать здесь.

     

