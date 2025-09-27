Феномен Roblox: Grow a Garden и влияние на детей

Любой человек, обладающий воображением и базовыми техническими навыками, может воспользоваться Roblox Studio, чтобы создать собственную игру, способную привлечь тысячи или даже миллионы игроков. За годы существования эта открытая экосистема породила огромное разнообразие жанров — от гонок и хорроров до симуляторов выживания и ролевых игр. В начале 2025 года на платформе появился новый хит — симулятор садоводства Grow a Garden, который стремительно завоевал популярность.

Игра была запущена в марте 2025 года и имела успех. Всего за несколько недель Grow a Garden набрала более 1,5 миллиарда посещений, почти миллион добавлений в избранное и одобрение 94% игроков. 17 мая число одновременных пользователей достигло 5 миллионов — это абсолютный рекорд за всю историю платформы, который даже вызвал временные сбои на серверах. То, что снаружи может казаться простым занятием по посадке семян, на деле превратилось в одно из самых влиятельных цифровых пространств для детей по всему миру, включая Казахстан, где игра быстро стала частью повседневной социальной жизни школьников.

Простая механика, сложная вовлеченность

Правила игры предельно понятны: игроки покупают семена, сажают их, ждут урожая. Собранные плоды можно обменять на внутриигровую валюту — Sheckles, которые затем тратятся на улучшенные семена, инструменты или новые участки земли. Цель — вырастить уникальный сад с редкими растениями, экзотическими питомцами и декоративными элементами, выделяющимися среди других.

Гениальность Grow a Garden — в деталях. Растения продолжают расти, даже когда игрок не в сети, что стимулирует возвращение в игру. Самое главное — сады видны другим игрокам, и личный прогресс становится показателем статуса. Для детей это особенно привлекательно: игра объединяет элементы коллекционирования, социальных сравнений и привычного цикла ожидания и награды.

Слова самих детей лучше всякого анализа передают суть происходящего.

— Grow a Garden — это игра, где ты развиваешься, покупаешь растения от самых простых до самых редких. Цель — собрать как можно больше секретных и редких растений и питомцев. У питомцев есть разные способности — например, некоторые увеличивают размер фруктов на деревьях. Еще бывают ивенты, где можно получить новых питомцев и растения. Когда играю, в основном чувствую радость, хотя иногда расстраиваюсь, если нет редких растений в магазине, — рассказывает 11-летний Алдияр Упиев, ученик шестого класса из Алматы.

Фото: Ержан Жанибеков / Kazinform

Его слова точно передают эмоциональный ритм игры: надежда, шанс, награда — и иногда разочарование.

Почему же эта игра так быстро стала хитом? Частично из-за глобального эффекта сети Roblox, как заметил 10-летний Санжар Жанибеков, ученик четвертого класса из Астаны.

— В Казахстане она стала популярной, потому что сначала стала известна в Америке, а потом распространилась везде. 27 миллионов человек играют. Считаю, что игра спокойная, веселая — нет крови, как в других играх. Тут про то, чтобы создавать, выращивать фрукты, растения и питомцев, — говорит школьник.

Слова Санжара подчеркивают две важные причины успеха: международное распространение цифровой культуры и интерес к играм без насилия. В отличие от многих других популярных проектов Roblox, где преобладают сражения и ужасы, Grow a Garden предлагает мирную альтернативу — соревновательность через созидание, а не разрушение.

Цифровые пространства как опора в мире перемен

Для родителей картина сложнее. Однако некоторые видят в игре помощника в социальной адаптации ребенка. Жансая Халтаева, мама троих детей, рассказывает, как ее сын, несколько раз сменивший школу и страну, нашел через Roblox путь к новым знакомствам.

— Он завел первых друзей через Roblox. В каждой новой школе дети замечали его крутой сад и редких питомцев — и он сразу становился интересным. Его приглашали на дни рождения, он вливался в коллектив без стресса, потому что уже был частью круга через игру, — говорит она.

История Жансаи Халтаевой наглядно показывает, как цифровые пространства могут облегчить социальную адаптацию, обеспечивая ощущение стабильности там, где география вносит разрыв.

В Казахстане культурная значимость игры особенно заметна. В реальности ухоженный сад — редкость для большинства городских семей: он требует времени, места и ресурсов, которых часто не хватает. Цифровой сад, напротив, доступен каждому ребенку с телефоном или ноутбуком.

То, что в других странах может восприниматься как просто развлечение, в Казахстане становится способом прикоснуться к опыту, недоступному в обычной жизни. Это также и неформальный урок английского языка: названия растений, питомцев и игровых событий даны по-английски. Дети, сами того не замечая, учат новые слова — вроде Dragon Peppers, Moonlit Fruits или Bizzy Bees, расширяя словарный запас через игру.

Социальное давление и культурная принадлежность

Социальный аспект игры выходит далеко за рамки экрана. Родители, запрещающие Roblox, часто сталкиваются с тем, что их дети оказываются вне круга общения. Жансая Халтаева вспоминает, как мамы, запретившие все игры, были удивлены.

— Их дети не могли найти друзей. Все вокруг обсуждают редкие растения и питомцев. Те, кто не играет в Roblox, чувствуют себя чужими, изгоями, — рассказывает она.

Таким образом, Grow a Garden становится не просто развлечением, а своего рода паспортом в современное детство.

Цифровые риски и дилеммы родителей

Тем не менее, за невинной обложкой цифрового огорода скрываются риски, которые не могут игнорировать ни родители, ни педагоги. Как и многие другие игры на платформе Roblox, Grow a Garden использует игровые механики, напоминающие азартные игры. «Лутбоксы» обещают редкие семена или питомцев, но шансы получения заранее неизвестны, и ребенка легко вовлечь в цепочку повторных попыток — в надежде на удачу.

Использование Robux — премиальной валюты Roblox — усиливает давление. Хотя играть можно бесплатно, прогресс значительно ускоряется с помощью небольших вложений: покупка земли, ускоренный рост. На фоне сравнения садов с друзьями желание «донатить» становится почти неизбежным.

Дополнительную роль играют внешние каналы. В Discord, TikTok и YouTube существуют неофициальные сообщества, где дети обмениваются не только советами, но и аккаунтами, редкими предметами — несмотря на то, что Roblox официально это запрещает. В попытке заполучить, например, семена Dragon Pepper, ребенок может вступить в опасные контакты с незнакомцами и стать жертвой обмана. Инфлюенсеры создают культ редкости, поощряя рискованные действия, нарушающие правила и предполагающие реальные траты. Проще говоря, сад не заканчивается на границе Roblox — он выходит далеко за ее пределы.

Именно поэтому некоторые родители выбирают более жесткую позицию. Арайлым Бурашева, мама троих детей, в этом вопросе категорична.

— В игре полно неподобающего контента — насилие, грубая лексика. Roblox вызывает сильную зависимость. Мои дети порой забывают поесть, предпочитая игру прогулкам. А еще донаты, элементы, похожие на азартные игры. Roblox постоянно подталкивает к покупкам. На телефонах моих детей игра полностью заблокирована. Я считаю ее вредной, — говорит жещина.

Ее позиция отражает тревогу многих родителей, чьи дети все больше погружаются в экранный мир, все реже выходят на улицу и все чаще просят деньги на «обновления».

Фото: Ержан Жанибеков / Kazinform

Осознанность детей и цифровые парадоксы

Даже дети осознают двойственность происходящего.

— Лучше заводить друзей в реальной жизни, чем в Roblox. В интернете не знаешь, кто по ту сторону экрана, — признается школьник Санжар Жанибеков.

Адиельхан Игилик, 14-летний девятиклассник из Шымкента, подчеркивает погружение в виртуальный мир.

— Когда я играю, мне кажется, будто я и правда там, как будто выживаю. В Roblox тысячи направлений — каждый находит своё. Но хорроры, например 99 Nights, не подходят для маленьких детей, — говорит он.

Его замечание показывает осознанность в вопросах возрастных ограничений — ту, которую взрослые иногда недооценивают.

Парадокс в том, что Roblox и Grow a Garden как его часть стал слишком важным элементом детской культуры, чтобы просто отмахнуться от него. Это уже не просто способ скоротать время. Для многих детей это пространство, где они учатся общению, осваивают иностранный язык и пробуют разные модели поведения. Одновременно — это и место, где они сталкиваются с давлением трат, конкуренции и алгоритмическими механизмами, затягивающими в игру.

Влияние Roblox давно вышло за пределы детских комнат. Платформа проводила виртуальные концерты и премьеры фильмов, сотрудничала с мировыми брендами и даже вошла в образовательную сферу — от начальных школ до университетов, где её используют для преподавания основ гейм-дизайна. Крупные компании изучают Roblox как модель цифрового вовлечения. Называть его просто «детской игрой» — значит не замечать, насколько глубоко он отражает мир, в котором растёт новое поколение.

Для одних детей — это спасательный круг, способ адаптироваться к новой школе или найти друзей. Для других — источник стресса из-за трат, экранного времени и родительских запретов.

Родительские стратегии, такие как у Жансаи Халтаевой и Арайлым Бурашевой, иллюстрируют этот раскол: полный запрет может изолировать ребенка от сверстников, а полная свобода — привести к зависимости. Настоящая задача — в нахождении баланса: установить границы, обучить безопасному поведению и быть вовлеченными в цифровую жизнь ребенка.

