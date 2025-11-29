Какие страны ограничили доступ детей к соцсетям

Европарламент предлагает общий возрастной лимит для соцсетей

На этой неделе Европарламент принял резолюцию о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. Согласно документу, депутаты призывают установить минимальный возраст для доступа в Интернет на уровне 16 лет и запрет наиболее вредных и вызывающих привыкание практик, сообщается на сайте европейского ведомства.

Фото: DW

В докладе выражается глубокая обеспокоенность по поводу рисков для физического и психического здоровья несовершеннолетних, с которыми они сталкиваются в Интернете.

В документе упоминается исследование, согласно которому 97% молодых людей ежедневно пользуются интернетом, а 78% подростков в возрасте от 13 до 17 лет проверяют свои устройства не реже одного раза в час. При этом каждый четвертый несовершеннолетний демонстрирует «проблемное» или «дисфункциональное» использование смартфона, то есть модели поведения, отражающие зависимость.

В связи с этим Европарламент предлагает установить единый минимальный возраст в ЕС — 16 лет — для доступа к социальным сетям, платформам обмена видео и помощникам на основе искусственного интеллекта, при этом подросткам в возрасте от 13 до 16 лет доступ предоставляется с согласия родителей.

Хотя большинство евродепутатов поддержали инициативу, стоит отметить, что доклад не имеет законодательного характера.

Австралия — первая страна, запретившая аккаунты детям в соцсетях

А вот в Австралии правительство на законодательном уровне потребовало, чтобы с 10 декабря 2025 года популярные платформы ограничили доступ для австралийских детей младше 16 лет.

Фото: АЗЕРТАДЖ

Как пишет ВВС, под запрет попадают Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, а также стриминговые сервисы Kick и Twitch.

Сторонники инициативы требуют также ограничить и онлайн-игры. На фоне усиливающихся опасений игровые платформы Roblox и Discord недавно ввели проверку возраста для использования некоторых функций.

Детей или родителей за нарушение запрета наказывать не будут, обеспечивать соблюдение запрета должны сами цифровые платформы. В противном случае им грозят штрафы, при серьезных или повторных нарушениях доходящие до 49,5 млн австралийских долларов (около 32 млн долларов США).

Обсуждаются несколько вариантов распознавания лица и голоса, а также методы определения возраста пользователейй.

Meta, владеющая Facebook, Instagram и Threads, объявила, что начнет удалять аккаунты подростков с 4 декабря. Те, кого отключат по ошибке, смогут подтвердить свой возраст с помощью государственного удостоверения личности или предоставить видео-селфи, сообщила компания.

Сторонники инициативы приводят следующие данные: 96% детей в возрасте 10–15 лет пользуются социальными сетями, семь из десяти сталкивались с вредоносным контентом. Это могли быть материалы, пропагандирующие мизогинию, растройства пищевого поведения и суицид, а также видео драк.

Каждый седьмой ребенок сообщил о попытках груминга со стороны взрослых или более старших подростков, а более половины сказали, что становились жертвами кибербуллинга.

Многие родители поддерживают решение правительства, но дети такого энтузиазма не разделяют.

Двое подростков подали иск в Верховный суд Австралии, заявив, что введенный в стране запрет на пользование соцсетями лицам младше 16 лет неконституционен.

Малайзия ужесточает контроль над соцсетями

В Азии также обсуждается запрет соцсетей для подростков, следуя примеру стран, усиливающих контроль над цифровой средой ради защиты детей.

Фото: freepik.com

Как сообщает малазийская газета The Star, министр коммуникаций Датук Фахми Фадзил заявил на прошлой неделе, что с 2026 года малайзийцам младше 16 лет будет запрещено регистрироваться в социальных сетях.

По его словам, от поставщиков платформ ожидается, что в следующем году они внедрят электронную систему идентификации пользователей eKYC.

Инициатива станет частью более широких мер в рамках закона об онлайн-безопасности, который вступает в силу 1 января.

По данным Times, в Малайзии проживает 8 миллионов человек в возрасте до 16 лет. В сентябре премьер-министр страны Анвар Ибрагим заявил, что социальные сети стали одной из причин смертельного ножевого ранения 16-летней девушки 14-летним школьником.

В последние годы власти ужесточили контроль над соцсетями. Поскольку власти опасаются растущим объемом вредоносного контента на таких платформах. Среди главных проблем — доступ к онлайн-казино, публикации на расовые и религиозные темы, а также материалы, затрагивающие королевскую семью.

Согласно введенным в начале этого года правилам, платформы в Малайзии с аудиторией более 8 млн пользователей должны получить лицензию.

Франция за «ночной цифровой комендантский час»

Аналогичные инициативы рассматриваются и во Франции. Ранее в июне президент Эммануюэль Макрон подчеркнул, что страна введет запрет пользоваться соцсетями детям младше 15 лет, если мера не будет одобрена на уровне ЕС «в течение нескольких месяцев».

Фото: news.sky.com

В 2023 году во Франции был принят закон, требующий согласия родителей для доступа лиц младше 15 лет к социальным сетям. Однако смертельный инцидент с ножевым ранением сотрудника школы 14-летним учеником, произошедший летом этого года на востоке Франции, вызвал призывы к более жестким мерам.

Французская парламентская комиссия даже призвала ввести «ночной цифровой комендантский час» с 22:00 до 8:00 для лиц в возрасте от 15 до 18 лет.

Рекомендация появилась после того, как шестимесячное расследование пришло к выводу, что TikTok якобы знакомит детей с «токсичным, опасным и вызывающим привыкание контентом», что TikTok категорически отрицает.

Пять европейских стран — Франция, Дания, Греция, Италия и Испания — также начали совместное тестирование программного обеспечения для проверки возраста, внедрение которого на всей территории ЕС запланировано на 2026 год.

Влияние соцсетей на психику

22 ноября Reuters представил результаты врутреннего расследования, посвященного теме влияния Facebook на психическое здоровье пользователей. Согласно результатам, компания Meta скрывала от пользователей и властей риски, связанные с использованием соцсетей. Ученые выяснили, что люди, которые перестали пользоваться Facebook на неделю, сообщали о снижении уровня депрессии, тревожности, одиночества и социального сравнения.

Фото: freepik.com

Однако компания Meta прекратила внутренние исследования после обнаружения признаков того, что сокращение использования Facebook связано с улучшением психического здоровья.

В документах также утверждается, что компания Meta решила не продолжать проект и подвергла внутренние сомнения в его результатах, в то время как некоторые сотрудники утверждали, что результаты заслуживают доверия.

Представитель Meta заявил, что исследование имеет методологические недостатки, и что компания уже более десяти лет вкладывает средства в обеспечение безопасности подростков. Он также заявил, что результаты основаны на отдельных выдержках и не отражают общую политику Meta.

Возрастные ограничения для регистрации в соцсетях предложили ввести и в Казахстане.