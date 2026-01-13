Стоимость пайка для военных увеличили в Казахстане

Решение принято по итогам совместной работы депутатов Мажилиса Парламента, представителей НПП «Атамекен», Министерства финансов и государственных органов силового блока. Межведомственная группа провела расчеты и определила дополнительную потребность в бюджетных средствах для организации питания военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Фото: Министерство обороны РК

В августе 2025 года республиканская бюджетная комиссия одобрила выделение дополнительных средств с учетом состава продовольственной корзины и текущей рыночной ситуации.

Стандартный набор военного пайка включает 48 наименований продуктов общей калорийностью 4 321 ккал. В рацион входят говядина и мясо птицы, рыба, рис, гречка, макаронные и колбасные изделия, молочная продукция, хлеб и другие продукты. Кроме того, каждый военнослужащий ежедневно получает 200 граммов фруктов.

Фото: Министерство обороны РК

Для отдельных категорий предусмотрены специализированные рационы. Так, летный содержит 52 наименования продуктов с калорийностью 4 834 ккал, морской — 50 наименований (4 553 ккал). Существуют и другие виды пайков с энергетической ценностью около 4 500 ккал.

В настоящее время в Вооруженных силах применяются 16 основных норм продовольственного обеспечения, включая общевойсковой, десантно-штурмовой, морской, летный, высокогорный, лечебный и индивидуальные рационы. Также разработаны восемь дополнительных пайков — для праздничных дней, почетных и ночных караулов, военнослужащих, проходящих лечение, а также доноров.

