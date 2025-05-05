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    11:33, 05 Май 2025 | GMT +5

    Расчет стоимости военного пайка пересмотрят в Казахстане

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депзапрос сообщил, что стоимость солдатского пайка будет пересмотрена, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вооруженные силы РК
    Фото: акимат Астаны

    - Вопросы увеличения стоимости продовольственного пайка и усовершенствования методики ее расчета прорабатываются специально созданной при Министерстве обороны рабочей группой в составе представителей заинтересованных государственных органов и организаций (МФ, МВД, МЧС, КНБ, СГО, НПП «Атамекен»). В рамках ее работы осуществляется пересчет стоимости пайка с учетом изменения статистических данных в 2023 – 2024 годах, а также прорабатываются единые подходы к пересмотру его расчета, в том числе путем перехода на самообеспечение, - говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

    По его словам, рабочей группой прорабатываются вопросы по определению механизма, обеспечивающего регулярную корректировку стоимости пайка с учетом инфляции и роста цен, а также обеспечению контроля за организацией питания со стороны общественных организаций.

    Ранее мы писали о том, что 2225 тенге в сутки выделяется в Казахстане на питание одного солдата.

    Теги:
    Армия Вооруженные силы Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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