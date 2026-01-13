Министр Нуржигитов назвал объем «черного» рынка воды в Казахстане
Объем нелегального водопотребления в Казахстане составляет от 5 до 10% от общего объема используемой воды в сельском хозяйстве. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, факт существования «черного» рынка воды подтверждается результатами проверок, проведенных после принятия нового Водного кодекса в 2025 году.
— Когда мы принимали водный кодекс в 2025 году в статье 53 мы прописали дополнительные функции для нашего комитета — теперь он без регистрации в специальных органах учета может проводить проверки водопотребителей. Второе, нами были разработаны правила, в них мы прописали две нормы: если же водопотребитель без заключения договора начинает осуществлять водопотребление, там штрафные санкции предусмотрены в два раза выше тарифа, также если сельхозтоваропроизводитель заключил договор на одну культуру, но сеет другую, то тоже штрафы предусмотрены в размере 1,5 тарифа, — отметил Нуржигитов.
Так, в 2025 году были выявлены 57 фактов водопотребления без договора и 169 случаев, когда крестьянские хозяйства меняли культуру.
Сейчас в рамках исполнения поручения Главы государства министерство совместно с Генеральной прокуратурой разрабатывает дорожную карту по борьбе с нелегальным водопотреблением. Планируется создание межведомственной рабочей группы, которая будет на местах совместно со специалистами бассейновых инспекций заниматься выявлением фактов «черного» рынка.
— Если сравнивать с 2025 годом, количество нарушений, которых мы выявили, на порядок больше, и практически на порядок больше было наложено штрафов. Факт существования черного рынка подтверждается, — сказал министр.
Он также добавил, что сегодня общее водопотребление в Казахстане составляет около 25 млрд кубометров, из которых порядка 60% (около 15 млрд кубометров) приходится на сельское хозяйство. По предварительным подсчетам, объем черного рынка воды составляет 5-10% от этого объема.
Ранее три нелегальные насосные станции для забора воды выявили в Павлодарской области.