Министр Нуржигитов назвал объем «черного» рынка воды в Казахстане

По словам министра, факт существования «черного» рынка воды подтверждается результатами проверок, проведенных после принятия нового Водного кодекса в 2025 году.

— Когда мы принимали водный кодекс в 2025 году в статье 53 мы прописали дополнительные функции для нашего комитета — теперь он без регистрации в специальных органах учета может проводить проверки водопотребителей. Второе, нами были разработаны правила, в них мы прописали две нормы: если же водопотребитель без заключения договора начинает осуществлять водопотребление, там штрафные санкции предусмотрены в два раза выше тарифа, также если сельхозтоваропроизводитель заключил договор на одну культуру, но сеет другую, то тоже штрафы предусмотрены в размере 1,5 тарифа, — отметил Нуржигитов.

Так, в 2025 году были выявлены 57 фактов водопотребления без договора и 169 случаев, когда крестьянские хозяйства меняли культуру.

Сейчас в рамках исполнения поручения Главы государства министерство совместно с Генеральной прокуратурой разрабатывает дорожную карту по борьбе с нелегальным водопотреблением. Планируется создание межведомственной рабочей группы, которая будет на местах совместно со специалистами бассейновых инспекций заниматься выявлением фактов «черного» рынка.

— Если сравнивать с 2025 годом, количество нарушений, которых мы выявили, на порядок больше, и практически на порядок больше было наложено штрафов. Факт существования черного рынка подтверждается, — сказал министр.

Он также добавил, что сегодня общее водопотребление в Казахстане составляет около 25 млрд кубометров, из которых порядка 60% (около 15 млрд кубометров) приходится на сельское хозяйство. По предварительным подсчетам, объем черного рынка воды составляет 5-10% от этого объема.

Ранее три нелегальные насосные станции для забора воды выявили в Павлодарской области.