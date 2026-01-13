Насколько эффективны меры Правительства по водосбережению – мнение эксперта

Казахстан находится в уникальной вододефицитной ситуации. Более половины этих ресурсов поступает из сопредельных стран – Китая, Узбекистана, Кыргызстана и России.

– С каждой из них необходимо выстраивать договоренности, ситуацию нередко осложняют климатические изменения. В результате риски возрастают, а дефицит воды усиливается. В этом контексте использование подземных вод становится хорошим выходом из сложившейся ситуации, – считает собеседник.

Азамат Кауазов отмечает, что Концепция комплексного использования подземных вод позволит снизить эти риски риски, улучшить работу системы водоснабжения и повысить водную независимость страны.

Эксперт подчеркнул важность внедрения водосберегающих технологий, особенно в аграрном секторе, на который приходятся основные потери воды, особенно на фоне прогнозируемого дефицита до 1 млрд кубометров в вегетационный период 2026 года.

– Цифровизация и внедрение водосберегающих технологий – это реальный шаг к решению существующих проблем. В сельском хозяйстве водоснабжение осуществляется через оросительные сети, которые в большинстве своем не бетонированы и представляют собой земляные каналы, поэтому потери воды достигают 50%, – говорит Азамат Кауазов.

Фото: pixabay.com

По его словам, проблемы в сельском хозяйстве во многом связаны и с неправильными технологиями полива: многие фермеры используют воду неэффективно, что запускает целую цепочку сопутствующих проблем.

– Я лично видел, что на юге страны хлопок поливают методом налива, как рис. Это происходит из-за отсутствия контроля и низкой стоимости воды: фермеры не заинтересованы в ее экономии. Низкие цены также приводят к тому, что Республиканское государственное предприятие «Казводхоз» получает мало финансирования и не может содержать оросительные сети в должном состоянии, – рассказал Азамат Кауазов.

По его словам, цифровизация поможет наладить точный учет, который позволит оценивать потери, и обеспечит более равномерное распределение ресурсов.

– Например, в сезон возникает пиковый спрос на воду – ее не хватает всем одновременно. В целом ресурсов достаточно, но одновременная потребность создает эффект, похожий на пробки на дорогах: в часы пик нагрузка превышает возможности системы. В сельском хозяйстве это приводит к непрозрачному распределению ресурсов, когда каждый старается забрать воду себе и заплатить меньше. Установка счетчиков и диспетчерских пунктов, которые автоматически фиксируют расход, позволит снизить остроту проблемы и принимать управленческие решения на основе точных данных, – объяснил эксперт.

Азамат Кауазов считает, проблему нужно решать комплексно. По его мнению, необходимо обучать фермеров нормам полива, проводить диверсификацию культур для равномерного распределения воды и вести точный учет ее расхода.

– При внедрении этих мер отпадет необходимость привлекать правоохранительные органы, потому что сейчас из-за нехватки воды возникают теневые схемы: кто-то врезается в каналы или указывает, что использовано меньше воды. Автоматизированные системы способны полностью решить эту проблему, – добавил эксперт.

Фото: Правительство РК

По его словам, Правительством принимаются правильные решения, но зачастую они направлены на разрешение текущей ситуации, а думать нужно и на перспективу. Ведь в Казахстане, по его словам, отмечается увеличение климатических аномалий, и рост количества осадков ни в одном из этих сценариев не прогнозируется. Среди мер адаптации к новым климатическим условиям Азамат Кауазов особенно отметил строительство водохранилища в Северном Казахстане, назвав это очень удачным решением.

– У нас часто возникает проблема: весной говорят о наводнениях, а через пару месяцев – о засухе. Водохранилища помогают решить ее: они сохраняют лишнюю воду и обеспечивают ею в период дефицита. Это правильный шаг со стороны Правительства, – отметил эксперт.

Между тем, по паводкам и засухе, по мнению эксперта, пока рано делать окончательные прогнозы на текущий год.

– Снега в этом году меньше обычного, поэтому предварительно можно полагать, что весной серьезных паводков, скорее всего, не будет. Но это предварительная оценка: снег еще может выпасть в конце февраля или марте, а многое зависит от характера самой весны. Даже при небольшом снежном покрове резкое таяние или дождливая погода могут создать условия для паводков, – отметил эксперт.

Таким образом, риск засухи во многом определяется климатическими различиями регионов и зависит от своевременности осадков: любые сбои напрямую отражаются на урожайности, особенно в северных областях страны.