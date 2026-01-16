РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:45, 16 Январь 2026 | GMT +5

    14 купелей установят в праздник Крещения в Павлодарской области

    По информации ДЧС Павлодарской области, на данный момент выход на лед в местах погружения еще запрещен. Ведется обследование и оборудование купелей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    к
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Спасатели рассказали, в Павлодарской области местные исполнительные органы определили 14 мест для проведения крещенских купаний. 3 купели будет установлено в районе Теренколь, по 2 в Павлодаре и Экибастузе, а в Аксу, Актогайском, Баянаульском, Железинском, Иртышском, Павлодарском, Щербактинском районах по одной.

    — При этом хотим особо подчеркнуть, работы по очистке, обследованию и оборудованию купелей на данный момент ещё не проводились. Все подготовительные мероприятия будут выполняться поэтапно и исключительно в рамках требований безопасности, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Спасатели отмечают, основные угрозы — это переохлаждение, провал под лёд, утопление, травмы при спуске и подъёме, а также резкое ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями. В ДЧС рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах.

    Напомним, ранее мы рассказывали где можно будет окунуться в купель в ВКО, Алматы, Жамыблской области, Жетысу, Шымкенте и Туркестанской области  и Астане

    Артём Викторов
