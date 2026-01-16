14 купелей установят в праздник Крещения в Павлодарской области

Спасатели рассказали, в Павлодарской области местные исполнительные органы определили 14 мест для проведения крещенских купаний. 3 купели будет установлено в районе Теренколь, по 2 в Павлодаре и Экибастузе, а в Аксу, Актогайском, Баянаульском, Железинском, Иртышском, Павлодарском, Щербактинском районах по одной.

— При этом хотим особо подчеркнуть, работы по очистке, обследованию и оборудованию купелей на данный момент ещё не проводились. Все подготовительные мероприятия будут выполняться поэтапно и исключительно в рамках требований безопасности, — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Спасатели отмечают, основные угрозы — это переохлаждение, провал под лёд, утопление, травмы при спуске и подъёме, а также резкое ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями. В ДЧС рекомендуют купаться только в специально оборудованных местах.

Напомним, ранее мы рассказывали где можно будет окунуться в купель в ВКО, Алматы, Жамыблской области, Жетысу, Шымкенте и Туркестанской области и Астане.