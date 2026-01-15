Где в ВКО можно окунуться в прорубь в Крещение и как сделать это безопасно

Прежде всего специалисты советуют реально оценить свое состояние здоровья. Окунание в прорубь противопоказано людям с хроническими заболеваниями, а детям — допускается только в сопровождении родителей. Подготовка начинается еще на берегу. Одежда и обувь должны сниматься быстро, подошва — не скользить, а под ноги лучше постелить теплый коврик, чтобы не стоять босиком на снегу. Перед заходом в воду необходимо сделать легкую разминку, разогреть тело, а после — тщательно растереться махровым полотенцем и выпить горячий чай. Алкоголь категорически запрещен.

Отдельное внимание спасатели просят уделить самому процессу купания. В воду рекомендуется заходить по оборудованным сходам, не торопясь, окунаться по шею, не смачивая голову, чтобы избежать резкого сужения сосудов. Вблизи купелей будут дежурить водолазы, медики и спасатели — именно поэтому важно выбирать только официальные, оборудованные места.

— В период Крещения Господня все подразделения ДЧС приведены в повышенную готовность. В крещенскую ночь на дежурство выйдут порядка 230 человек личного состава и 69 единиц техники — это спасатели, сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов, врачи Центра медицины катастроф и скорой помощи. Мы призываем жителей купаться исключительно в санкционированных купелях, где обеспечены безопасность и медицинское сопровождение, — отметил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Эльдар Шаймарданов.

На площадках для купания местные исполнительные органы установят лестницы и перила, организуют освещение и обогревательные палатки. Спасатели-водолазы будут контролировать безопасный заход в воду и выход из проруби.

Священнослужители, в свою очередь, подчеркивают, что крещенское купание — не обязательная часть праздника.

— Хотел бы обратить внимание прихожан на то, что Крещение — прежде всего духовный праздник. Окунание в ледяную воду не является обязательным условием его празднования. Смысл Крещения — в молитве, посещении храма, благопристойном поведении и добрых делах, — подчеркнул заведующий канцелярией Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии Константин Дьяков.

В Усть-Каменогорске будут организованы две купели — на территории Левобережного комплекса «Голубые озера» и на реке Иртыш в районе поселка Аблакетка напротив храма по улице Островского, 14. В Риддере купание предусмотрено у Свято-Никольского храма и храма Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость».

В районе Алтай оборудуют сразу четыре места — на реке Вторушка в районе Аллеи Независимости, в Серебрянске на Иртыше в районе городского пляжа, в селе Малеевск на реке Хамир у Пилонного моста, а также в поселке Новая Бухтарма на Бухтарминском водохранилище на территории лодочной станции. В Глубоковском районе купели появятся в селе Бобровка на территории горнолыжного курорта «Нуртау», на Белоусовском озере и в микрорайоне Киргородок поселка Глубокое. По одной купели будет организовано в Катон-Карагайском районе — в селе Коробиха на реке Коробиха, в Курчумском районе — в селе Курчум на реке Курчум, в Шемонаихе — на реке Уба в районе автостанции, в Уланском районе — в селе Таврическое на реке Песчанка и в районе Улкен-Нарын — на реке Нарын.

По прогнозу синоптиков «Казгидромета», в крещенскую ночь температура воздуха в Восточно-Казахстанской области может опуститься до 30 градусов мороза и ниже. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют особенно внимательно отнестись к мерам безопасности и не переоценивать свои силы.

Ранее сообщалось, что для крещенских купаний в Жамбылской области подготовили четыре официальных места.