56 официальных мест для крещенских купаний определены в Акмолинской области

— С 18 по 19 января на территории Акмолинской области традиционно проходят мероприятия, связанные с празднованием Крещения Господня. Ежегодно в крещенских купаниях участвует около 20 тысяч акмолинцев. Вместе с тем подобные мероприятия связаны с повышенным риском для жизни и здоровья. Напомню трагический случай 2022 года в Ленинградской области России, когда женщина погибла, нырнув в необорудованную прорубь. Это подчеркивает важность строгого соблюдения мер безопасности, — отметил начальник УЛЧС ДЧС Акмолинской области Аслан Нурканов.

Чтобы не допустить несчастных случаев на воде, ДЧС Акмолинской области совместно с местными исполнительными органами, полицией и службами здравоохранения проведены все необходимые организационные мероприятия.

— Всего по области определено 56 официальных мест для купания. В городе Косшы проведение купаний не планируется, — добавил спикер.

Во всех официальных местах будет организовано круглосуточное дежурство, в котором задействованы 418 спасателей и 193 единицы техники.

Спикер напомнил основные правила при купании на Крещение: не употреблять алкоголь и наркотики, перед купанием разогреть тело, заходить в воду в нескользкой обуви, не погружать голову, находиться в воде не более одной минуты, не допускать купание детей без сопровождения взрослых, после купания сразу согреться и выпить горячий чай. Лицам с хроническими заболеваниями от купания рекомендуется воздержаться. И главное — купание необходимо проводить только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медики.

Как добавил председатель филиала АРСК Акмолинской области Геннадий Осиненко, освящение воды в Кокшетау будет производиться 18-го января в 21:00 и прорубь будет действовать ровно сутки — до 21:00 19-го января.

— Впервые на озере Копе будет ЛЕД-экран, также будет развернуто кафе, где можно будет погреться горячим чаем, и установлены две палатки для переодевания. Также будет дежурить автобус, чтобы люди могли согреться, — добавил Г. Осиненко.

