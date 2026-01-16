Жителей Шымкента и Туркестанской области предупредили о резком похолодании

По данным синоптиков, 16–17 января в Туркестанской области прогнозируется сложная метеообстановка. В южных и горных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. Туман прогнозируется на севере, юге и в горной местности.

— Ситуацию осложнит северо-восточный ветер. На западе, севере и в горных районах его скорость составит 15–20 метров в секунду, порывы будут достигать 23–28 метров в секунду, — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова.

К 17 января в регионе ожидается заметное понижение температуры. В Туркестанской области ночью и днем столбики термометров опустятся до 0–5 градусов мороза, а на севере и в горных районах — до 8–13 градусов ниже нуля.

В областном центре — городе Туркестане — в этот день температура понизится до 3–5 градусов мороза.

В Шымкенте 17 января ночью и днем ожидается похолодание до 1–3 градусов мороза, объявлено штормовое предупреждение.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что ухудшение погодных условий повышает риск дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций. Жителей и гостей региона призвали отказаться от дальних поездок без крайней необходимости.

Спасатели также сообщили, что информация об изменении погодной обстановки и возможном закрытии автодорог будет оперативно распространяться через SMS-уведомления, интернет-ресурсы и социальные сети.

— Рекомендуем регулярно отслеживать штормовые предупреждения. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112, — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Резкое похолодание станет контрастом погоде, установившейся в Шымкенте в середине января. Ранее в городе несколько дней держалась солнечная и безветренная погода, температура воздуха поднималась до +17 градусов. Синоптики заранее предупреждали, что за теплым периодом последует резкая смена погодных условий.