    20:17, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Аномальное тепло в середине января зафиксировано в Шымкенте

    Середина января в Шымкенте больше напоминает раннюю весну, чем зиму. На юге Казахстана установилась солнечная и теплая погода. Столбики термометров держатся на отметке +14…+17 градусов. Однако синоптики предупреждают, что за теплом последует резкая смена погоды, передает Kazinform.

    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    В последние дни в Шымкент стоит сухая, безветренная погода с устойчивой плюсовой температурой. На фоне январских морозов в других регионах страны такие значения выглядят почти аномально. Впрочем, специалисты призывают не торопиться с выводами.

    Как отмечают синоптики, говорить об аномально теплом январе в Шымкенте пока рано. Окончательную картину можно будет оценить только после расчета среднемесячных температур и сопоставления их с климатической нормой.

    Среднемесячная температура воздуха в январе в Шымкенте составляет около +1 градуса. Исторический диапазон здесь широк — от −31,1 градуса, зафиксированных в январе 1969 года, до +22,2 градуса, зарегистрированных в 2002 году. Так что нынешнее тепло, хотя и выбивается из привычного ритма, все же укладывается в климатическую статистику.

    Погода резко сменит характер

    Уже в ближайшие дни январская идиллия закончится. Синоптики прогнозируют, что после еще одного солнечного дня Шымкент накроют осадки, усилится ветер, температура пойдет вниз.

    — 14 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7–12 метров в секунду. Температура ночью +1…+3, днем +12…+14 градусов. 15 января — утром и днем дождь, ветер усилится до 8–13 метров в секунду. Температура днем опустится до +8…+10. 16 января прогнозируются осадки в виде дождя и снега, порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду, температура ночью −1…+1, днем +3…+5 градусов, — отмечает пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова.

    Каким будет конец января

    Согласно консультативному прогнозу, в целом январь в Шымкенте ожидается близким к климатической норме. Средняя температура за месяц прогнозируется на уровне −0,2 градуса при норме +0,6.

    Во второй декаде синоптики ожидают ощутимое похолодание: ночью температура может опускаться до −10…−15 градусов, днем — до −4…−9. В конце декады вновь возможно кратковременное потепление.

    Резкие морозы прогнозируются в первой половине третьей декады месяца — ночью до −20…−25 градусов, днем до −10…−15. К концу января температура начнет постепенно повышаться.

    Осадков ожидается больше нормы (норма — 78 миллиметров). В разные периоды возможны дожди, мокрый снег, снегопады, туманы и гололед. Порывистый ветер до 15–20 метров в секунду, по прогнозам, будет сопровождать погоду на протяжении всего месяца.

    Ранее синоптики сообщали, что январь в целом по Казахстану ожидается теплее обычного. Средняя температура по стране прогнозируется выше нормы на 1–2 градуса.

    При этом в отдельных регионах в ближайшие дни возможны 30-градусные морозы, метели и сложная дорожная обстановка.

    Погода Казгидромет Шымкент Зима
