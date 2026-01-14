Аномальное тепло в середине января зафиксировано в Шымкенте

В последние дни в Шымкент стоит сухая, безветренная погода с устойчивой плюсовой температурой. На фоне январских морозов в других регионах страны такие значения выглядят почти аномально. Впрочем, специалисты призывают не торопиться с выводами.

Как отмечают синоптики, говорить об аномально теплом январе в Шымкенте пока рано. Окончательную картину можно будет оценить только после расчета среднемесячных температур и сопоставления их с климатической нормой.

Среднемесячная температура воздуха в январе в Шымкенте составляет около +1 градуса. Исторический диапазон здесь широк — от −31,1 градуса, зафиксированных в январе 1969 года, до +22,2 градуса, зарегистрированных в 2002 году. Так что нынешнее тепло, хотя и выбивается из привычного ритма, все же укладывается в климатическую статистику.

Погода резко сменит характер

Уже в ближайшие дни январская идиллия закончится. Синоптики прогнозируют, что после еще одного солнечного дня Шымкент накроют осадки, усилится ветер, температура пойдет вниз.

— 14 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7–12 метров в секунду. Температура ночью +1…+3, днем +12…+14 градусов. 15 января — утром и днем дождь, ветер усилится до 8–13 метров в секунду. Температура днем опустится до +8…+10. 16 января прогнозируются осадки в виде дождя и снега, порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду, температура ночью −1…+1, днем +3…+5 градусов, — отмечает пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова.

Каким будет конец января

Согласно консультативному прогнозу, в целом январь в Шымкенте ожидается близким к климатической норме. Средняя температура за месяц прогнозируется на уровне −0,2 градуса при норме +0,6.

Во второй декаде синоптики ожидают ощутимое похолодание: ночью температура может опускаться до −10…−15 градусов, днем — до −4…−9. В конце декады вновь возможно кратковременное потепление.

Резкие морозы прогнозируются в первой половине третьей декады месяца — ночью до −20…−25 градусов, днем до −10…−15. К концу января температура начнет постепенно повышаться.

Осадков ожидается больше нормы (норма — 78 миллиметров). В разные периоды возможны дожди, мокрый снег, снегопады, туманы и гололед. Порывистый ветер до 15–20 метров в секунду, по прогнозам, будет сопровождать погоду на протяжении всего месяца.

Ранее синоптики сообщали, что январь в целом по Казахстану ожидается теплее обычного. Средняя температура по стране прогнозируется выше нормы на 1–2 градуса.

При этом в отдельных регионах в ближайшие дни возможны 30-градусные морозы, метели и сложная дорожная обстановка.