Штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана

13 января ночью в Павлодарской области ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере, востоке области снег, метель, гололед. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области ожидается понижение температуры воздуха ночью до 18-23 мороза. В Павлодаре 13 января ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

13-14 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный днем 13, сутки 14 января на северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, днем 14 января порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается низовая метель. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

13 января на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается понижение температуры воздуха ночью до 18-20 мороза, 14–15 января дальнейшее понижение ночью до 33-35 мороза.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер юго-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

Днем на западе Алматинской области ожидается ветер западный с переходом на северо-восточный порывы 18 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер западный порывы 18 м/с.

13 января на севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ночью и утром ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

13 января в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, ночью на севере, востоке области ожидается сильный снег. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске 13 января ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

13 января на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный в конце дня на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане 13 января ожидается туман.

На востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер восточный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Астане ожидаются временами туман. На дорогах гололедица.

13 января на западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

13 января ночью в области Абай ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере, востоке, в центре области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области с 13 по 17 января, на северо-востоке Акмолинской области в период с 14 по 18 января, в Павлодарской области с 14 по 21 января, в Восточно-Казахстанской области и в области Абай с 15 по 22 января, на северо-востоке Карагандинской области в период с 16 по 20 января прогнозируется понижение температурного фона ночью до -30-38°С.

Напомним, синоптики предупредили казахстанцев о резком похолодании.