Резкое похолодание ожидается в Казахстане: понижение температуры до -30
В начале календарной зимы на большей части Казахстана сохранялась аномально теплая погода. Однако в ближайшие дни зимний характер погоды начнет проявляться в полной мере, передает Kazinform.
По данным синоптиков Казгидромета, на территорию республики со стороны районов Новой Земли смещается холодный антициклон. Быстро проходя через Казахстан, он принесет значительное понижение температуры воздуха — сначала в северные регионы, затем в восточные и другие части страны.
Так, уже 14 января в северных областях, а 15 января в восточных регионах температура в ночные часы понизится до –30…–38 градусов.
Несмотря на устойчиво морозную погоду, интенсивное перемещение антициклона приведет к усилению ветра. В северной половине страны местами ожидаются порывы ветра до 28 м/с.
Ранее Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на три дня и сообщил, что с 10 по 12 января на территории страны под влиянием северо-западного циклона ожидается неустойчивая погода.