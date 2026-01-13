Резкое похолодание ожидается в Казахстане: понижение температуры до -30

По данным синоптиков Казгидромета, на территорию республики со стороны районов Новой Земли смещается холодный антициклон. Быстро проходя через Казахстан, он принесет значительное понижение температуры воздуха — сначала в северные регионы, затем в восточные и другие части страны.

Так, уже 14 января в северных областях, а 15 января в восточных регионах температура в ночные часы понизится до –30…–38 градусов.

Несмотря на устойчиво морозную погоду, интенсивное перемещение антициклона приведет к усилению ветра. В северной половине страны местами ожидаются порывы ветра до 28 м/с.

Ранее Казгидромет представил прогноз погоды по Казахстану на три дня и сообщил, что с 10 по 12 января на территории страны под влиянием северо-западного циклона ожидается неустойчивая погода.