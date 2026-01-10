Снег, дождь и гололед: прогноз погоды по Казахстану на три дня

По данным синоптиков, с северо-западным циклоном с 10 января на западе, с 11 января на северо-западе, севере, в центре, с 12 января на востоке страны прогнозируются ночью снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

11 января в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильный снег. 10–12 января на юге, 12 января на юге востоке страны — дождь. Также по республике ожидаются туман, порывистый ветер.

11 января на севере, в центре страны, 12 января на востоке страны днем температура воздуха прогнозируется -3+3°С.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 10 января.