РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана на 10 января, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метель в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    10 января на западе Мангистауской области ожидается гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. 

    В Атырауской области — гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в центре области порывы 15-18 м/с. 

    Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем гололед. На западе, севере, юге области — туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. 

    На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. 

    На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман.

    На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман. 

    На севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, в центре области — 15-20 м/с, в Жарминском районе — порывы 25 м/с. 

    На севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, юго-востоке области — 15-20 м/с. 

    На севере, востоке области Улытау ожидается временами туман. Ветер юго-восточный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. 

    На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

    Днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области — туман. 

    10-11 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 10 января в горных районах области, 11 января — на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области — 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Штормовое предупреждение
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают