Штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана

10 января на западе Мангистауской области ожидается гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области — гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем в центре области порывы 15-18 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем гололед. На западе, севере, юге области — туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

На севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, в центре области — 15-20 м/с, в Жарминском районе — порывы 25 м/с.

На севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, юго-востоке области — 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается временами туман. Ветер юго-восточный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, в центре области — туман.

10-11 января на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 10 января в горных районах области, 11 января — на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области — 15-20 м/с.