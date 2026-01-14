РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:07, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz»

    Главе государства был представлен отчет о результатах деятельности компании за 2025 год и реализации ключевых проектов в газовой отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент «QazaqGaz» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Әлібек Жамауовты қабылдады
    Фото: Акорда

    Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов сообшил, что учитывая растущее потребление газа и необходимость расширения объема газоперерабатывающих мощностей, основной акцент был сделан на геологоразведке и капитальном строительстве. 

    В приоритете также было расширение газовой инфраструктуры, включая газификацию Астаны и агломерации. 

    Он также проинформировал, что в прошлом году доступ к природному газу получили порядка 400 тысяч человек, подключено 112 населенных пунктов. 

    Одним из значимых событий в 2025 году стало завершение строительства газопровода Талдыкорган — Ушарал с опережением срока на год и четыре месяца.

    Его запуск позволит обеспечить природным топливом 84 населенных пункта области Жетысу и повысить уровень газификации региона до 76%.

    Алибек Жамауов доложил о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе второй нитки магистрального газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент и газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью один млрд кубометров в год. 

    Во исполнение поручений Главы государства по развитию ресурсной базы газовой сферы ведутся работы на месторождении Малдыбай в Жамбылской области.

    Введено в эксплуатацию месторождение Барханная в составе Амангельдинской группы.

    Говоря о внедрении цифровых решений, А. Жамауов отметил, что в рамках инициативы Aqyl Energy осуществляется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики данных. 

    Президент поручил принять меры по обеспечению стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, активизировать внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также продолжить работу по расширению ресурсной базы газовой отрасли.

    О том, как Казахстан уверенно продвигается к стратегической цели – обеспечить большую часть населения стабильным и безопасным доступом к природному газу, можете прочитать по ссылке

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Газ Газификация
    Дамира Кеңесбай
    Автор
