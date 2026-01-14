Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz»

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов сообшил, что учитывая растущее потребление газа и необходимость расширения объема газоперерабатывающих мощностей, основной акцент был сделан на геологоразведке и капитальном строительстве.



В приоритете также было расширение газовой инфраструктуры, включая газификацию Астаны и агломерации.

Он также проинформировал, что в прошлом году доступ к природному газу получили порядка 400 тысяч человек, подключено 112 населенных пунктов.



Одним из значимых событий в 2025 году стало завершение строительства газопровода Талдыкорган — Ушарал с опережением срока на год и четыре месяца.



Его запуск позволит обеспечить природным топливом 84 населенных пункта области Жетысу и повысить уровень газификации региона до 76%.



Алибек Жамауов доложил о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе второй нитки магистрального газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент и газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью один млрд кубометров в год.



Во исполнение поручений Главы государства по развитию ресурсной базы газовой сферы ведутся работы на месторождении Малдыбай в Жамбылской области.



Введено в эксплуатацию месторождение Барханная в составе Амангельдинской группы.



Говоря о внедрении цифровых решений, А. Жамауов отметил, что в рамках инициативы Aqyl Energy осуществляется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики данных.



Президент поручил принять меры по обеспечению стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, активизировать внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также продолжить работу по расширению ресурсной базы газовой отрасли.

