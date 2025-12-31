Голубое топливо становится доступнее для регионов Казахстана

Доступ к газу в 2025 году получили 350 тысяч человек в 95 населённых пунктах, а в 2026-м газ проведут ещё в 41 населенный пункт. Так, если на 1 января 2024 года газом были обеспечены 62 процента жителей страны, то по итогам 2025-го этот показатель вырос до 64,2 процента. При этом потребление газа на внутреннем рынке неизменно продолжает расти: по итогам года объём поставок составил 20,4 миллиарда кубометров.

Фото: QazaqGaz Aimaq

За счёт реализации крупных проектов и подключения новых магистральных газопроводов сотни населённых пунктов получают возможность развития и создания более комфортных условий для жизни.

По поручению Главы государства ведётся работа по газификации населённых пунктов, расположенных вокруг Астаны, для их подключения к 1-му этапу газопровода «Сарыарқа». Подключены к газу населенные пункты Нурлы, Талапкер, Коянды, Ы. Алтынсарина, Аккайын. Доступ к газу получили 34,7 тысячи человек. Также подключен к газу город Косшы, где газ стал доступен для 31,2 тысячи человек. Запуск состоялся в ходе телемоста с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Фото: QazaqGaz Aimaq

«QazaqGaz Aimaq» делает ставку на технологическое обновление и автоматизацию процессов. Одним из ключевых инструментов стала мобильное приложение QazaqGaz Aimaq, которая позволяет абонентам передавать показания счётчиков через фотографию. Встроенные алгоритмы на базе искусственного интеллекта автоматически распознают показания счётчика и обрабатывают их без участия пользователя. Уже более 330 тысяч человек пользуются данным сервисом, планируется подключить не менее 10% всех абонентов до конца 2026 года.

Фото: QazaqGaz Aimaq

Также на портале eGov заработал ИИ-консультант по вопросам газификации - сервис, который отвечает мгновенно и круглосуточно, разгружая контакт-центры. Помимо этого, процесс выдачи технических условий (ТУ) полностью перешёл в онлайн-формат. Необходимые документы автоматически загружаются из баз данных, а скорость их оформления выросла в 12 раз.

Системная работа по расширению газовой инфраструктуры и внедрению цифровых технологий укрепляет энергетическую безопасность страны и значительно повышает качество жизни казахстанцев. Всё больше семей и предприятий получают доступ к газу – значит, улучшается экология, растёт комфорт и создаются новые возможности для развития регионов.