Техники для уборки снега не хватает в Усть-Каменогорске

В социальных сетях и чатах горожане жалуются, что отдаленные микрорайоны и второстепенные улицы неделями остаются под снегом.

— В центре все чистят быстро, а у нас — по остаточному принципу. Часто снег просто сдвигают к обочинам, перекрывая тротуары, — отмечают горожане.

В акимате Усть-Каменогорска объясняют, что проблема носит системный характер. При площади города более 500 квадратных километров и протяженности улично-дорожной сети свыше 800 километров коммунальные службы располагают всего 75 единицами снегоуборочной техники. Этого хватает, чтобы поддерживать проезд в центральной части, но для полноценной уборки всех районов ресурсов недостаточно.

Особенно сложная ситуация складывается в поселках Красино, Шмелёв Лог, в Самсоновке, а также в 19-м, 20-м, 21-м и 25-м микрорайонах. Здесь снег скапливается быстрее из-за рельефа и ветровых переметов, а расчистка требуется практически ежедневно.

Чтобы снизить напряжение, городские власти приняли решение привлекать технику предпринимателей. Уже задействовано более 20 дополнительных спецмашин — грейдеров и погрузчиков, которые направлены именно в проблемные зоны.

— Эти районы требуют постоянного внимания. Ранее существующая схема не позволяла работать там ежедневно, теперь техника закреплена за конкретными участками, — пояснил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Усть-Каменогорск Ержан Ибраев.

Параллельно город пытается укрепить и собственный парк спецтехники. В коммунальные службы планируют передать около 60 самосвалов из числа изъятых активов, а в январе ожидается закупка 29 новых снегоуборочных машин.

Пока же привлечение частных подрядчиков остается одним из немногих способов сократить разрыв между ожиданиями жителей и реальными возможностями города.

Ранее мы рассказывали, как справляются с обильными снегопадами коммунальные службы Астаны.