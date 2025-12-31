РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обильный снегопад в Астане: коммунальные службы работают круглосуточно

    В Астане идет обильный снегопад. В связи с погодными условиями коммунальные службы столицы усилили работу и ведут уборку города в круглосуточном режиме, передает агентство Kazinform со ссылкой на

    сайт акимата.

    Обильный снегопад в Астане
    Фото: акимат Астаны

    С утра в очистке улично-дорожной сети задействовано порядка 3 000 дорожных рабочих и свыше 1 400 единиц специализированной техники. Работы ведутся на основных магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах.

    Обильный снегопад в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено более 1 376 655 кубометров снега, что составляет 105 413 рейсов большегрузного транспорта.

    Обильный снегопад в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололёдными материалами. С начала зимнего периода использовано порядка 4 000 тонн технической соли. Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.

    Обильный снегопад в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.

    Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря в Астане прошел дождь, после чего потеплело до +1 градуса. В результате на дорогах образовалась гололедица. Как коммунальные службы устраняли последствия неблагоприятной погоды и в каком состоянии находились столичные улицы – в фоторепортаже агентства Kazinform.

    Теги:
    Погода Астана Акимат Снег ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают