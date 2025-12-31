Обильный снегопад в Астане: коммунальные службы работают круглосуточно
В Астане идет обильный снегопад. В связи с погодными условиями коммунальные службы столицы усилили работу и ведут уборку города в круглосуточном режиме, передает агентство Kazinform со ссылкой на
сайт акимата.
С утра в очистке улично-дорожной сети задействовано порядка 3 000 дорожных рабочих и свыше 1 400 единиц специализированной техники. Работы ведутся на основных магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах.
Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено более 1 376 655 кубометров снега, что составляет 105 413 рейсов большегрузного транспорта.
Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололёдными материалами. С начала зимнего периода использовано порядка 4 000 тонн технической соли. Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.
