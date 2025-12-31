Обильный снегопад в Астане: коммунальные службы работают круглосуточно

С утра в очистке улично-дорожной сети задействовано порядка 3 000 дорожных рабочих и свыше 1 400 единиц специализированной техники. Работы ведутся на основных магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах.

Фото: акимат Астаны

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено более 1 376 655 кубометров снега, что составляет 105 413 рейсов большегрузного транспорта.

Фото: акимат Астаны

Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололёдными материалами. С начала зимнего периода использовано порядка 4 000 тонн технической соли. Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.

Фото: акимат Астаны

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Напомним, в ночь с 29 на 30 декабря в Астане прошел дождь, после чего потеплело до +1 градуса. В результате на дорогах образовалась гололедица. Как коммунальные службы устраняли последствия неблагоприятной погоды и в каком состоянии находились столичные улицы – в фоторепортаже агентства Kazinform.