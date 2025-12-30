Улицы превратились в каток: как в Астане справляются с гололедом

В ночь с 29 на 30 декабря в Астане прошел дождь, после чего потеплело до +1 градуса. В результате на дорогах образовалась гололедица.

С ночи коммунальные службы работают в усиленном режиме, обрабатывая дороги и тротуары противогололедными материалами, сообщили в акимате столицы.

Основные силы сосредоточили на обработке проезжей части, пешеходных зон и остановок общественного транспорта.

Для обеспечения безопасности дорожного движения проезжую часть, тротуары и улицы обрабатывают технической солью. Как уточнили корреспонденту агентства Kazinform в акимате, этот материал коммунальные службы используют ежегодно, он разрешен к применению и соответствует действующим нормативам.

Снег и наледь с городских улиц убирают почти три тысячи дорожных рабочих и более 1,4 тысячи единиц специальной техники.

За минувшую ночь из города на снежные полигоны вывезли свыше 17 тысяч кубометров снега — для этого большегрузные автомобили совершили 1 354 рейса.

В акимате пояснили, что в первую очередь очищают основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. Затем работы проводят на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

При этом содержание придомовых территорий обеспечивают КСК и ОСИ, которые обязаны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жителей.

Всего с начала зимнего сезона из Астаны на снежные полигоны вывезли 1 357 012 кубометров снега. Для этого большегрузные автомобили выполнили 103 846 рейсов.

Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности: быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части, выбирать нескользящую обувь и по возможности избегать дальних поездок.

В период неблагоприятных погодных условий водителям рекомендуют учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее планировать маршруты, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.

Коммунальные службы призывают пешеходов и автомобилистов следить за оперативной информацией о погоде и дорожной обстановке. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Как сообщалось ранее, гололед и дождь осложнили работу общественного транспорта, из-за чего горожан предупредили об отклонениях от расписания, а также временном отсутствии заезда на отдельные остановки.

Ранее мы писали о том, какая погода будет в городах Казахстана в новогоднюю ночь.