    12:02, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Изменения в движении автобусов из-за непогоды: что нужно знать жителям Астаны

    Гололед и дождь осложнили дорожную обстановку в Астане, в связи с чем работа общественного транспорта осуществляется с ограничениями, передает агентство Kainform со ссылкой на CTS.

    автобус, остановка
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — В связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь) на дорогах снижена скорость движения общественного транспорта. Наблюдаются затруднения движения, отклонения от расписания, а также временное отсутствие заезда на отдельные остановки, — сообщили в CTS. — Просим пассажиров заблаговременно планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к ситуации.

    Будьте внимательными: не стойте на обочине дороги, подходите к автобусу после его полной остановки, при поездке держитесь за поручни, будьте аккуратны при входе и выходе из автобуса.

    — Дополнительно сообщаем, приостановлено движение всех пригородных маршрутов. Изменения работы общественного транспорта размещаются на официальной странице CTS в социальных сетях, — говорится в сообщении.

    Отслеживать движение автобусов в режиме реального времени можно в мобильном приложении «Avtobys».

    Ранее аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды.

