Изменения в движении автобусов из-за непогоды: что нужно знать жителям Астаны

— В связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь) на дорогах снижена скорость движения общественного транспорта. Наблюдаются затруднения движения, отклонения от расписания, а также временное отсутствие заезда на отдельные остановки, — сообщили в CTS. — Просим пассажиров заблаговременно планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к ситуации.

Будьте внимательными: не стойте на обочине дороги, подходите к автобусу после его полной остановки, при поездке держитесь за поручни, будьте аккуратны при входе и выходе из автобуса.

— Дополнительно сообщаем, приостановлено движение всех пригородных маршрутов. Изменения работы общественного транспорта размещаются на официальной странице CTS в социальных сетях, — говорится в сообщении.

Отслеживать движение автобусов в режиме реального времени можно в мобильном приложении «Avtobys».

Ранее аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды.