    10:30, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды

    В аэропорту сообщили, что наблюдаются сложные метеоусловия — замерзающий дождь, передает агентство Kazinform.

    Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях рейсов 25 марта
    Фото: аэропорт Астаны

    — Аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении пресс-службы.

    Текущая ситуация по рейсам:

    На прилет:

    • Задержано — 11 рейсов
    • Отменен — 1 рейс (по метеоусловиям)

    На вылет:

    • Задержано — четыре рейса

    Основная причина задержек — позднее прибытие воздушных судов из-за погодных условий.

    — Просим пассажиров следить за обновлениями онлайн-табло, информацией авиакомпаний и объявлениями в терминале, — обратилась к пассажирам пресс-служба.

    Ранее МЧС предупредило астанчан о непогоде.

    Теги:
    Астана Аэропорт Непогода Задержка и отмена авиарейсов
    Наталья Мосунова
    Автор
