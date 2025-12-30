10:30, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Аэропорт Астаны сообщил о задержке и отмене авиарейсов из-за непогоды
В аэропорту сообщили, что наблюдаются сложные метеоусловия — замерзающий дождь, передает агентство Kazinform.
— Аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении пресс-службы.
Текущая ситуация по рейсам:
На прилет:
- Задержано — 11 рейсов
- Отменен — 1 рейс (по метеоусловиям)
На вылет:
- Задержано — четыре рейса
Основная причина задержек — позднее прибытие воздушных судов из-за погодных условий.
— Просим пассажиров следить за обновлениями онлайн-табло, информацией авиакомпаний и объявлениями в терминале, — обратилась к пассажирам пресс-служба.
Ранее МЧС предупредило астанчан о непогоде.