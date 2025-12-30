Осадки в виде дождя: астанчан предупредили о непогоде

Проводится обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами, работы ведутся круглосуточно, сообщают в ведомстве.

Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности: быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части, выбирать нескользящую обувь и по возможности избегать дальних поездок.

Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

