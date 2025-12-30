РУ
    Осадки в виде дождя: астанчан предупредили о непогоде

    Осадки в виде дождя выпали сегодня в Астане. В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Фото: акимат Астаны

    Проводится обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами, работы ведутся круглосуточно, сообщают в ведомстве.

    Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности: быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части, выбирать нескользящую обувь и по возможности избегать дальних поездок.

    Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.

    При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.

    Ранее мы рассказали, чем заменяют соль на дорогах в Казахстане, какие альтернативы уже доступны на практике.

    Наталья Мосунова
