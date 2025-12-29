Чем заменяют соль на дорогах в Казахстане

Согласно пункту 9 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан, в пределах населенных пунктов запрещено применение соли при борьбе с зимней скользкостью из-за ее негативного воздействия на почву, зеленые насаждения и городскую экосистему.

Как отмечают эксперты из «Казахстанского дорожного научно-исследовательского института» («КаздорНИИ»), в последние годы в стране сформирован системный подход к внедрению современных противогололедных решений. Все новые материалы и технологии, применяемые в дорожной отрасли, проходят регистрацию в Единой базе дорожно-строительных материалов и новых технологий, которая служит инструментом отбора и контроля качества проверенных решений.

По данным специалистов, сегодня в базе зарегистрировано порядка пяти отечественных противогололедных материалов, предназначенных для зимнего содержания улично-дорожной сети. Среди них есть как сухие, так и жидкие реагенты, что позволяет гибко подбирать технологии с учетом климатических и эксплуатационных условий регионов.

Важно, что зарегистрированные материалы не содержат хлоридов, подчеркивают в ведомстве. Это существенно снижает их воздействие на дорожную инфраструктуру, инженерные конструкции, элементы благоустройства и окружающую среду. При этом такие реагенты сохраняют функциональную эффективность, предотвращают образование гололеда и способствуют удалению снежно-ледяных отложений.

— Отказ от соли не эксперимент, а осознанный переход к более безопасным и технологичным решениям. Сегодня на практике уже есть материалы, которые позволяют обеспечивать требуемый уровень сцепления без разрушительного воздействия на экологию, — отмечают эксперты «КаздорНИИ».

Специалисты института подчеркивают, что наличие альтернатив соли дает регионам возможность поэтапно обновлять практику зимнего содержания дорог, не снижая уровень безопасности и одновременно выполняя требования экологического законодательства.

— Единая база дорожно-строительных материалов как раз и создана для того, чтобы заказчики могли опираться не на теорию, а на испытанные и рекомендованные решения, адаптированные к условиям Казахстана, — поясняют в «КаздорНИИ».

Актуальность перехода к новым противогололедным материалам усиливается принятием национального стандарта СТ РК 4036-2025 «Улицы населенных пунктов. Материалы противогололедные. Технические требования», разработанного «КаздорНИИ». Документ закрепляет единые требования к материалам, применяемым именно в городской среде, и формирует основу для их дальнейшего внедрения.

Ранее костанаец заявил в полицию на коммунальщиков из-за дорожных реагентов.